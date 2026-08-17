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Špičkový golf i vydatný program. Albatross hostí Amundi International Trophy U21

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  15:02

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Albatross Golf Resort. | foto: Albatross Golf Resort

Od 20. do 22. srpna se na hřišti Albatross Golf Resort uskuteční první ročník mezinárodního turnaje Amundi Albatross International Trophy U21. Hráči a hráčky do 21 let budou bojovat o body do světového amatérského žebříčku WAGR, ceny od partnerů a také o divoké karty na Penati Slovak Open 2026. Součástí třídenní akce bude vedle soutěžního golfu také vzdělávací a doprovodný program.

Albatross Golf Resort rozšiřuje český golfový kalendář o novou mezinárodní soutěž pro mladé hráče. Premiérový Amundi Albatross International Trophy U21 nabídne tři soutěžní kola na mistrovském hřišti, které má za sebou řadu významných profesionálních turnajů. Albatross v minulosti hostil devět podniků European Tour a DP World Tour a dva turnaje Ladies European Tour.

Amundi Albatross International Trophy U21

Program a další podrobnosti.

Pro účastníky tak půjde nejen o možnost poměřit se s konkurencí z Česka i zahraničí, ale také o zkušenost z prostředí, ve kterém se v minulosti představili nejlepší profesionální golfisté. Výsledky turnaje se zároveň započítávají do světového amatérského žebříčku WAGR, který je důležitým ukazatelem výkonnosti mladých hráčů a hraje roli také při jejich cestě na zahraniční univerzity.

„Věříme, že si turnaj všichni maximálně užijí. Kromě samotné hry nám jde také o podporu komplexního rozvoje výkonnostních hráčů. Tomu odpovídá bohatý doprovodný program zaměřený na vzdělávání, předávání zkušeností i profesní růst mladých sportovců,“ říká generální manažerka Albatross Golf Resortu Darina Muchová.

Setkání s profesionály i praktické workshopy

Turnaj nebude pouze o soutěžních kolech. Organizátoři připravili doprovodný program zaměřený na různé oblasti výkonnostního golfu a sportovní přípravy.

Součástí bude golfová akademie s Julienem Brunem, který působí na HotelPlanner Tour, a hráčkami Ladies European Tour Janou Melichovou a Patricií Mackovou. Ve spolupráci se značkou Titleist budou mít účastníci možnost absolvovat Ball Fitting, Club Fitting a Product Counting.

Albatross Golf Resort.
Albatross Golf Resort.

Albatross Golf Resort.

Pro hráče, kteří zvažují pokračování své sportovní kariéry v USA, je připraven workshop o studiu na amerických univerzitách. Své zkušenosti předají Kristýna Frýdlová z University of Miami a Václav Tichý z James Madison University.

Program doplní edukační seminář MUDr. Aleše Kočára věnovaný využití proteolytických enzymů ve výkonnostním sportu a regeneraci.

„Naší snahou není pouze vytvořit další turnaj v kalendáři. Amundi Albatross International Trophy by měl být komplexní akcí, která spojuje špičkový golf, vzdělávání a tvorbu budoucnosti nastupující generace hráčů,“ dodává Darina Muchová.

Vítězové získají šanci zahrát si Penati Slovak Open

Vedle bodů do WAGR čeká na nejlepší hráče také možnost získat zkušenost na profesionálním turnaji. Vítěz mužské i ženské kategorie obdrží divokou kartu na Penati Slovak Open 2026 včetně úhrady startovného. Pro mladé golfisty tak turnaj představuje příležitost navázat na úspěch na Albatrossu účastí v dalším významném mezinárodním turnaji. Medailisté jednotlivých kategorií navíc získají ceny od partnerů turnaje.

Generálním partnerem premiérového ročníku je Amundi. Partnery turnaje jsou VISA, UniCredit Bank, Tipsport, JustIT, BMW Renocar, Walzym, Mattoni a Titleist.

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17. 8. 17:00
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  • 3.19
  • 3.86
Program a výsledky
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