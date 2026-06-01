Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Americký golfista Henley vyhrál turnaj ve Forth Worth a slaví šestý titul

Autor:
  8:12
Americký golfista Russell Henley vyhrál turnaj Charles Schwab Challenge ve Fort Worth. O zisku šestého titulu na okruhu PGA rozhodl na první dodatečné jamce rozstřelu s krajanem Ericem Colem."Čím déle hrajete, tím víc chcete dokázat.

Americký golfista Russell Henley vyhrál turnaj Charles Schwab Challenge ve Fort Worth. | foto: Reuters

Myslím, že letos jsem dřel nejvíc v kariéře, jen jsem se na turnaje nedokázal připravit psychicky,“ řekl Henley. Jeho dosavadním maximem v probíhající sezoně bylo dělené třetí místo na Masters.

Sedmatřicetiletý Henley za titul kromě prémie 1,78 milionů dolarů (asi 37 milionů korun) získal také vůz 1982 Jeep Scrambler. Stejně starý Cole se naopak ani při 120. startu na okruh PGA nedočkal titulu.

Golfový turnaj Charles Schwab Challenge

série PGA Tour ve Forth Worthu (par 70, dotace 9,9 milionu dolarů):

1. Henley 268 (66+66+69+67) - v rozstřelu na 1. jamce, 2. Cole 268 (67+68+63+70), 3. Griffin 269 (68+68+68+65), Smalley 269 (65+67+69+68), Meissner 269 (66+67+67+69), 6. Woodland 270 (65+69+69+67), Brennan 270 (67+66+69+68), Spaun (všichni USA) 270 (64+68+68+70), Echavarría (Kol.) 270 (66+71+65+68).

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Midón vs. KolářTenis - - 1. 6. 2026:Midón vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
1. 6. 14:00
  • 2.26
  • -
  • 1.57
Brno vs. OpavaBasketbal - O 3. místo - 1. zápas - 1. 6. 2026:Brno vs. Opava //www.idnes.cz/sport
1. 6. 18:00
  • 1.49
  • 14.40
  • 2.84
Bautista-Agut vs. BartoňTenis - - 2. 6. 2026:Bautista-Agut vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
2. 6. 10:00
  • 1.57
  • -
  • 2.26
Mrva vs. SvrčinaTenis - - 2. 6. 2026:Mrva vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
2. 6. 10:00
  • 3.58
  • -
  • 1.24
Siniaková, Townsendová vs. Kempenová, KlepačováTenis - - 2. 6. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Kempenová, Klepačová //www.idnes.cz/sport
2. 6. 11:00
  • 1.06
  • -
  • 8.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Třaskavý comeback. Vyoral se nedohodl s Ústím a po devíti letech je znovu Válečníkem.

Tomáš Vyoral z ústecké Slunety během čtvrtfinále Maxa NBL s Opavou.

Senzační návrat je zpečetěn. Basketbalový Děčín oznámil příchod elitního rozehrávače Tomáše Vyorala, který v posledních dvou sezonách působil u úhlavního rivala z Ústí nad Labem. Do Maroldovky se...

1. června 2026  8:24

Americký golfista Henley vyhrál turnaj ve Forth Worth a slaví šestý titul

Americký golfista Russell Henley vyhrál turnaj Charles Schwab Challenge ve Fort...

Americký golfista Russell Henley vyhrál turnaj Charles Schwab Challenge ve Fort Worth. O zisku šestého titulu na okruhu PGA rozhodl na první dodatečné jamce rozstřelu s krajanem Ericem Colem."Čím...

1. června 2026  8:12

V nominaci Mexika na MS ve fotbale je veterán Ochoa i sedmnáctiletý talent Mora

Mexičtí fotbalisté Johan Vásquez, Jorge Sánchez a Álvaro Fidalgo oslavují gól.

V nominaci Mexika, které bude ve skupině mistrovství světa jedním ze soupeřů českých fotbalistů, je i brankář Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletý gólman kyperského AEL Limassol tak míří na rekordní šestý...

1. června 2026  7:59

Cílem na MS je postup ze skupiny. Koubek o zúžení nominace, Višinském i Hložkovi

Český trenér Miroslav Koubek během přípravy proti Kosovu

Ještě než zakončil poslední tiskovou konferenci před odletem do New Yorku, kde čeští fotbalisté odehrají druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa, trenér Miroslav Koubek s úsměvem pronesl k...

1. června 2026  7:40

Fotbalisté Brazílie nastříleli v přípravě před MS šest branek Panamě

Lucas Paquetá (ruce nahoře) slaví s brazilskými spoluhráči výhru nad Panamou.

Fotbalisté Brazílie v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa rozstříleli na Maracaná 6:2 Panamu. Gólem a přihrávkou se na vítězství podílel Vinícius Júnior.Vinícius se prosadil už ve...

1. června 2026  7:28

Bez gólu se vyhrát nedá. Švýcaři po dalším finále smutní: Bolí být na druhé straně

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohře ve finále mistrovství světa

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Od startu prodloužení stála celá hala na nohou. Domácí příznivci hnali švýcarské hokejisty k vytouženému cíli. Zlatu. Jenže v 71. minutě je zpražil přesnou trefou Konsta Helenius. „Bolí to,“ shodli...

1. června 2026  7:09

Dej si pozor, Tadeji! Vingegaard se mění a před Tour věří: Tak silný jsem ještě nebyl

Premium
Dán Jonas Vingegaard z Visma Lease a Bike slaví vítězství na Giru

Od našeho zpravodaje v Itálii Už vůbec nepotřeboval tu etapu ovládnout, s vědomím velkého náskoku v celkové klasifikaci Gira ji mohl pojmout volněji. Jenže on ji v sobotu vyhrát chtěl. „Jsem přece závodník, ne?“ prohodil. A když...

1. června 2026

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

31. května 2026  23:54

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

31. května 2026  23:49

Válečník Menšík! Ztratil vedení 2:0, přesto slaví. Ve čtvrtfinále ho čeká duel mladíků

Jakub Menšík během osmifinále Roland Garros

Po skvělém začátku náhle odpadl a zdálo se, že už mu nezbývá žádná energie. Dokonce přišel o vedení 2:0 na sety. Přesto se Jakub Menšík ještě vzchopil a obří bitvu v osmifinále Roland Garros nakonec...

31. května 2026  23:20

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 si ale hokejisté Finska došli pro zlato. Jejich program, výsledky, historickou bilanci,...

31. května 2026  23:17

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Smutný hattrick dokonali na domácím šampionátu, kde opět skončili těsně pod vrcholem. Program a výsledky...

31. května 2026  23:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.