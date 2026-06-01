Myslím, že letos jsem dřel nejvíc v kariéře, jen jsem se na turnaje nedokázal připravit psychicky,“ řekl Henley. Jeho dosavadním maximem v probíhající sezoně bylo dělené třetí místo na Masters.
Sedmatřicetiletý Henley za titul kromě prémie 1,78 milionů dolarů (asi 37 milionů korun) získal také vůz 1982 Jeep Scrambler. Stejně starý Cole se naopak ani při 120. startu na okruh PGA nedočkal titulu.
Golfový turnaj Charles Schwab Challenge
série PGA Tour ve Forth Worthu (par 70, dotace 9,9 milionu dolarů):
1. Henley 268 (66+66+69+67) - v rozstřelu na 1. jamce, 2. Cole 268 (67+68+63+70), 3. Griffin 269 (68+68+68+65), Smalley 269 (65+67+69+68), Meissner 269 (66+67+67+69), 6. Woodland 270 (65+69+69+67), Brennan 270 (67+66+69+68), Spaun (všichni USA) 270 (64+68+68+70), Echavarría (Kol.) 270 (66+71+65+68).