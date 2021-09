Ze čtvrté ligy až k triumfu v Czech Bowlu. Gladiátoři dopsali pohádku

Dvakrát doběhl s míčem do end zóny a šel slavit Stal se jednou z nejvýraznějších postav letošního Czech Bowlu. Čtyřiadvacetiletý Američan Clark Hazlett pocházející z okresu Whatcom ve státě Washington přispěl k triumfu Vysočina Gladiators dvěma touchdowny. „Jsem šťastný a moc pyšný na tenhle tým. Na to, co dokázal,“ rozplýval se po vítězném utkání s Prague Lions jihlavský quarterback. „Děkuji všem svým trenérům, kteří mě fotbal naučili hrát,“ dodal. Americký fotbal hraje od klukovských let, ovšem stejně blízko měl celou dobu také k country hudbě. Dokonce jeden čas uvažoval o tom, že by se přestěhoval do Nashville v Tennessee a zkusil se svou kytarou a písničkami prorazit coby country zpěvák. „Pořád je to můj záložní plán,“ prozradil Hazlett. „A do jedné ze svých příštích písniček jednou určitě zahrnu i svůj pobyt v Česku,“ dodal s úsměvem. Tématem by mohlo být právě vítězství ve zdejší nejvyšší soutěži v americkém fotbalu. A třeba nezůstane jen u jednoho. „Jestli tu budu pokračovat? Stát se může všechno. Teď ale budu určitě hlavně slavit,“ svěřil se čerstvý mistr, který dostal ve finále míč hned dvakrát do end (koncové) zóny. V minulosti působil Hazlett ve Francii a do Jihlavy přijel z Mexika. „S oblibou říká, že má tři kufry a kytaru, které si zabalí a jde tam, kam ho angažmá zavede,“ uvedl na adresu svého svěřence trenér Gladiátorů Ondřej Paulus.