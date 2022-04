Základní věci fungují, raduje se kouč Gladiátorů z Vysočiny Paulus

„Byl to dobrý vstup,“ pochvaloval si Paulus. „Jeli jsme k zápasu s vědomím, že to je první utkání, tudíž náš výkon určitě nebude dokonalý. A to se také potvrdilo. Ukázalo se, že máme na čem pracovat, ovšem zároveň víme, že základní věci fungují výborně,“ pustil se do hodnocení souboje Paulus.

Nitra je jedním ze dvou slovenských účastníků (druhým je Bratislava Monarchs), kteří letos doplnili sedmičku českých zástupců elitní domácí soutěže. Ta pro rok 2022 dostala název Snapbacks liga.

„Při vší úctě k Nitře jsme věděli, že to pro nás bude něco jako přátelák, v němž si budeme moct vyzkoušet určité věci pro zápas s Lions,“ přiznal Paulus, že za daleko silnějšího soupeře považují Gladiátoři loňského finálového soka z Prahy.

Důvod je jasný, body z tohoto vzájemného souboje, který je na programu v neděli 17. dubna od 15.45 v krajském městě Vysočiny, se budou započítávat nejen do tabulky české ligy, ale také do té evropské, v níž letos jihlavský tým nastoupí poprvé. „Sezona bude složitá, je jasné, že nám nikdo nic zadarmo nedá,“ hlásil Paulus.

Také proto hledali Gladiátoři pro novou sezonu především zkušené hráče. Jako například legendárního Josefa Fuksu.

„Přesně takového hráče jsme potřebovali,“ přesvědčoval trenér. „Nadělal tolik práce, že rozdíl mezi naší ofenzivní lajnou a jejich defenzivní byl tak obrovský, že skoro působil až směšně,“ rozplýval se Paulus nad výkonem dvoumetrového siláka, který u jihlavského týmu působí v roli hrajícího kouče.