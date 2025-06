Domácím přitom na nitranském stadionu vyšel vstup do zápasu a v úvodním útočném drivu se útok pod vedením quarterbacka Borise Bútory dostal až na jeden yard od endzóny. Z této vzdálenosti si pro první touchdown zápasu prorazil cestu Martin Pargáč.

Útok ostravských Steelers se v úvodní čtvrtině hledal a k oživení nepomohl ani interception, když pass Bútory zachytil Jan Telnar. Knights se i přes ztrátu míče dostali opět ke skórování. Bútora se snažil najít Mária Bíru, který byl zastaven pouze nedovoleně, útok Nitry se tak dostal do redzóny. Na 14:0 následně zvyšoval sedmiyardovým touchdownem Tyrone Clark.

Steelers se prosadili až ve druhé čtvrtině, kdy hru rozhýbal running back Josef Škerko. První úspěšný drive zakončil dvacetiyardovým touchdownovým passem Amos Feranec, který našel Jana Vysloužila. Obrana Steelers rychle zastavila útok Nitry a ostravský útok se prosadil i ve svém dalším drivu. Feranec tentokrát skóroval po passu na Přemysla Pekaru. V poločase tak bylo skóre srovnané na 14:14.

Rozhodla nedisciplinovanost?

Ve druhém poločase hrála velkou roli nedisciplinovanost hráčů Nitry. Napadení kickera Ostravy udrželo Steelers na hřišti a prodloužený drive přetavili ostravští v osmačtyřicetiyardový field goal Dominika Římanka, kterým se dostali do vedení 17:14.

Knights se na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny také dostali k pokusu o field goal, ale ani tentokrát nebyli úspěšní. Domácí rychle dostali míč zpět, když Juraj Sanitra vystihl pass Ferance. Získaný míč Knights využili v další touchdown Tyrona Clarka.

Když do konce zápasu zbývaly necelé dvě minuty, zodpovědnost na sebe vzal quarterback Feranec, který si nechal míč a prokličkoval až do endzóny.

Steelers se dostali do senzačního vedení 24:21. A do konce zápasu zbývala 1:51. Knights se se svým snažením o obrat dostali pouze na polovinu hřiště, kde jim obrana Steelers vystavila stopku. Steelers zaskočili favorita a postupují do Tipsport Czech Bowlu.

Gladiators se podařila odplata

Gladiators zahájili zápas proti znojemským Knights mnohem lépe než v loňském semifinále a hned v úvodním drivu se po dlouhých bězích středem hřiště dostali hluboko na polovinu soupeře. Úvodní drive zakončil třicetiyardovým touchdownem Jan Dunovský.

Knights dokázali rychle odpovědět, když Stanislav Benc a Jacob Kerin pomohli útok posunout na polovinu soupeře. Z patnáctiyardové vzdálenosti dosprintoval do endzóny quarterback Volodymyr Hrynkiv.

Odpověď Gladiators na sebe nedala dlouho čekat, když Jan Dundáček našel přesně Karla Peprného, který skóroval přes polovinu hřiště.

Momentka ze zápasu Nitra Knights - Ostrava Steelers

Důležitá pasáž hry proběhla ve druhé čtvrtině. Knights se za stavu 13:7 pro soupeře rozhodli být agresivní a vytěžit z dobré pozice na hřišti touchdowny. Dvakrát po sobě se útok dostal na méně než 10 yardů od endzóny a v obou případech se Knights rozhodli zahrát i čtvrtý down. V obou případech odešel útok Knights bodově naprázdno.

Knights se poprvé dostali do vedení v průběhu třetí čtvrtiny, kdy pass Hrynkiva zachytil Kerin. Vedení neudrželi hosté dlouho. Dunovský a Majerčák posunuli Gladiators do redzóny soupeře, kde Dundáček a následně Heard završili drive k dalšímu touchdownu.

Také na toto skórování Knights rychle odpověděli. Kerinovi se podařilo vrátit kickoff return až na 30 yardů na soupeřově polovině. Hrynkiv poté vyslal pětadvacetiyardový touchdownový pass na Zacharyho DeNika.

Do konce zápasu zbývalo osm minut a Gladiators se rozhodli ukrajovat hřiště a čas postupným útokem po zemi. Minutu před koncem se k field goalu dostal Petr Čermák, který úspěšným pokusem dostal Gladiators v závěru do vedení 24:21. Gladiators tak zvítězili a po roční pauze se opět představí se Steelers ve finále.

Finálový Czech Bowl je na programu na městském stadionu ve Znojmě v sobotu 12.7.