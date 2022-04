Comeback Lions i radost obhájců na Slovensku. Úvod ligy bohatý na body

Prague Lions jsou největšími favority na vítězství v Czech Bowlu. V úvodním zápase sezony se jim ale zpočátku vůbec nedařilo. Útok vedený quarterbackem Shazzonem Mumphreym se zkraje zápasu trápil. Special team nebyl koncentrovaný a hosté se po dvou touchdownech Jiřího Šimečky dostali velmi rychle do vedení 14:0.

Panika na domácí sideline ale nebylo na místě a na přelomu první a druhé čtvrtiny dokázali Pražané odpovědět a skóre srovnat 14:14. Bylo jasné, že v sobotním odpoledním utkání na pražském Vítkově budou rozhodovat spíše útoky obou týmů. Po touchdownu Jiřího Košaře šli do druhého poločasu spokojenější hosté při vedení 20:14.

I v druhém poločase byly obě secondary v obrovských problémech. Wide receiveři na obou stranách zcela dominovali zápasu. Dvakrát se prosadil domácí Lukáš Kadlec. Krásné touchdowny přidal jeho kolega z útoku Adam Žouželka.

V závěrečné čtvrtině si Lions vybudovali náskok 42:26, který dokázali udržet až na konečných 49:40 a připsali si tak první vítězství v sezoně. Steelers i přes prohru ukázali, že jejich finálové ambice mají reálné základy.

„Nevěděli jsme, co budou Steelers hrát, proto jsme měli pomalý úvod zápasu. Byl to zápas dvou poločasů. Před poločasem hrála naše obrana skvěle a trochu jsme bojovali v útoku a potom ve druhým poločase se to otočilo. Musíme se nadále zlepšovat,“ zhodnotil první zápas hlavní trenér Lions Zach Harrod.

Alligators ničili Ústí

V předsezonních prognózách figurovali Brno Alligators na spodku tabulky. Alligators do týmu přivedli amerického quarterbacka Noaha Suszckiewicze, který hned v úvodním zápase ukázal, že pro letošní sezonu bude potřeba s Alligators počítat.

Blades loňskou sezonu kvůli koronaviru vynechali a v předcházejícím roce postoupili do semifinále. Jejich očekávání z letošní sezony brněnští rychle zkazili. Hned v úvodu zápasu darovali Blades dva body soupeři za safety po špatné rozehrávce při plánovaném odkopu míče. Ten se po přehození hráče Blades vykutálel vlastní endzónou ze hřiště.

Další ránu zasadil útok Alligators, když Suszckiewicz našel dvakrát pro Touchdown Roberta Wirtha. Za stavu 17:0 ještě před koncem úvodní čtvrtiny zopakovali Blades chybu z úvodu zápasu. Při rozehrávce se opět míč dostal až do vlastní endzóny, kde ho navíc zalehl brněnský Pavel Markvart a Alligators tak vedli 24:0.

Blades se v útoku nedokázali prosadit, a tak ve druhém poločase už jen kosmeticky upravil skóre dvěma touchdowny hostující Ondřej Mareček po passech Suszckiewicze na 38:0.

Chyba Sígr byla drahá

Sígrs vstupovali do sezony podobně jako Blades po roční pauze. Úvodní zápas na hřišti Přerov Mammoths výrazně ovlivnila administrativní chyba Sígrs, kteří nestihli včas uzavřít mezinárodní přestup pro svého quarterbacka Shona Beltona. Na post quarterbacka tak musel jít obránce Mark Gerken.

Sígrs se v útoku nedokázali prosadit a v průběhu zápasu si připsali pouze tři získané první downy. Mammoths se v úvodu zápasu také v útoku hledali. Ve druhé čtvrtině ale našli recept na obranu Sígrs a zaznamenali dva field goaly a tři touchdowny.

Za poločasového stavu 26:0 bylo prakticky jasné, že oslabení Sígrs nedokážou odpovědět. Mammoths si ve druhém poločase pohlídali vedení a připsali si výhru 35:13.

Obhájce zvítězil v Nitře

Hráči Vysočina Gladiators potvrdili roli obhájců titulu a zvítězili nad Nitrou Knights 42:20.

Do zápasu vstoupili mnohem lépe domácí Knights, když hned z úvodního kickoff returnu skóroval Mário Bíro.

Nový quarterback Gladiators Ryan Pahos vedl svůj tým k rychlému obratu, když nejprve vyrovnal skóre passem na Davida Caltu a v úvodu druhé čtvrtiny poslal tým do vedení touchdownovým passem na Jana Berana.

Náskok si Gladiators vybudovali v polovině druhé čtvrtiny, když se touchdownově prosadil Jan Dunovský a navýšil skóre na 21:7.

Knights se v druhém poločase dokázali touchdownově dvakrát prosadit, ale nenašli recept na quarterbacka Pahose, který si v závěrečné čtvrtině připsal dva touchdowny po passech na Vojtěcha Mašitu. Pahos tak premiéru v dresu obhájců titulu završil čtyřmi passovými touchdowny.