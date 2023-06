Dám granát. Americký fotbal je životní styl, popisují v Přerově

V osmičlenné soutěži zápolí ještě s Ostravou, Znojmem, Brnem, Ústím nad Labe, Jihlavou, Bratislavou a Nitrou. Loni skončili v semifinále, letos stále v základní části bojují o postup do play off.

„V roce 2012 jsem u nás v Přerově viděl náborové plakáty. Říkal jsem si, že se sebou musím začít něco dělat, tak jsem se přihlásil,“ vzpomíná jedenatřicetiletý Lubomír Dohnal. „Do té doby jsem znal americký fotbal jenom z filmu a říkal jsem si, že to je asi sport pro mě, když můžu přijít na hřiště a dát někomu granát,“ směje se.

Přerov Mammoths při premiéře v nejvyšší soutěži

Do sportu se trefil. S Mamuty nejprve v roce 2017 postoupil do druhé ligy, za další dvě léta už slavil postup do Snapbacks ligy. Navíc nasbíral i starty v reprezentaci. Hraje na pozici linebackera, což znamená, že má na starosti defenzivní činnost týmu.

„Pořád jsem to hrál na xboxu, tak jsem se rozhodl taky do toho jít,“ líčí devětadvacetiletý Radim.

Tomu ovšem zdraví nedovolilo naplno rozjet kariéru, dnes tým vede jako hlavní trenér a povídá: „Je to prostě životní styl, časově to vychází skoro jako plný úvazek v práci. Jenže my jsme amatéři. Doma po trénincích koukáte na videa. Pak musíte nasledovat i soupeře.“ V týdnu před zápasem svolá svůj tým k videokonferenci, kde promítá útočné akce soupeře. „Jenom příprava zabere tak deset hodin,“ tvrdí Radim Dohnal.

„Ale je to potřeba. Pak na hřišti dokážete přečíst útok soupeře na základě pár pohybů útočících hráčů,“ přidává pohled Lubomír.

Vzestup, pak ale covid zájem utlumil

Přerovský klub vznikl v roce 2012. Založil jej dnes už bývalý hráč David Novotný, rodák z Přerova, jenž hrával za pražské kluby.

„Vzpomínám si, že jsme vyšli na první zápas a v ochozech bylo tisíc lidí, něco neskutečného,“ vybavuje si Lubomír.

Tým amerického fotbalu Přerov Mammoths zvítězil v premiérovém utkání v české nejvyšší soutěži nad týmem Ostrava Steelers.

„Od té doby ušel americký fotbal obrovskou cestu. Televizní přenosy už jsou dnes běžnější, stále však chybí silný partner ligy,“ přemítá Radim.

Podle dat České unie sportu měla Česká asociace amerického fotbalu v roce 2012 2 170 členů. Ke konci roku 2021 jich bylo 4 705. Hlubší kořeny, které by lákaly hráče už od útlého věku, ale chybí. „Je problém vůbec sehnat hráče. Stejně tak i nalákat diváky na zápas,“ připouští Lubomír.

Covid prý zájem značně utlumil. „Před pandemií na nás chodilo tisíc lidí běžně. Teď je to tak kolem pěti stovek,“ počítá Radim. Úpadek zažily i nábory. „Když jsme hledali hráče do juniorky, tedy ve věku od 17 do 19 let, přišlo nám na nábor čtyřicet děcek. Po covidu jsme akci zopakovali, nebylo jich ani deset,“ povzdechl si Radim. I proto Přerov založil takzvaný flag tým.

„Je to bezkontaktní verze. Hráči od deseti do patnácti let mají zastrčený do kalhot pás a místo skládání jim soupeř vytrhává právě ten pás,“ vysvětluje Radim. „Je to podle mě způsob, jak přilákat mladší ročníky. Je to bezpečné a už se tam učí ty správné pohyby a návyky,“ dodává.

Tým amerického fotbalu Přerov Mammoths slaví touchdown.

Většina hráčů amerického fotbalu jsou přeběhlíci z jiných sportů. „Na náborech podle pohybů poznám, co kdo dřív vykonával za sport. Máme v týmu plno bývalých hokejistů nebo hráčů kopané, které jejich sporty už nenaplňovaly, zároveň ale chtěli zůstat u kolektivního sportu,“ říká trenér.

Historický úspěch přišel loni

Někteří jeho hráči dojíždí i sedmdesát kilometrů, v současnosti mají Mamuti přes čtyřicet hráčů. „A povedlo se nám založit také juniorku,“ chlubí se Radim.

Juniorská liga začíná na podzim, seniorská se hraje od dubna do června. „Během sezony není moc prostoru na tréninky. Zápasy jsou nesmírně fyzicky náročné, absolvovat více než jeden trénink týdně mezi zápasy je prakticky nemožné,“ vykládá.

Loni přerovští Mamuti slavili největší úspěch v historii klubu. Ve Snapbacks lize dokráčeli až ke čtvrtému místu. „Je to úspěch hlavně proto, že jsme si to všechno vybojovali s našimi hráči. Postoupili jsme z nejnižší ligy do nejvyšší a tam jsme se dostali takto daleko,“ váží si linebacker Lubomír.

Letos bude ovšem cesta do play off komplikovanější. Po odchodu nejstaršího a možná také nejúspěšnějšího českého klubu Prague Lions do prestižní evropské ELF se soutěž vyrovnala, neboť někteří bývalí hráči Lions posílili ostatní kluby. A zatímco loni postupovaly z devítičlenné tabulky čtyři týmy, letos se liga rozdělila na východní a západní divizi, odkud postupují vždy první dva. Přerovští mají dvě kola před koncem už jen malou naději.

Klíčový duel už v neděli

Dokud je šance, bude Přerov o play off bojovat Cesta k obhajobě čtvrtého místa se přerovskému týmu amerického fotbalu komplikuje. Mamutům do konce sezony schází tři zápasy. V neděli se od 16.00 představí na půdě brněnských Alligators, a pokud chtějí pomýšlet na postup do play off, musí bezpodmínečně zvítězit. Ve východní divizi mají totiž tři výhry a čtyři prohry, na postupovou druhou příčku jim tak schází minimálně dvě výhry.

„Jedná se sice o malou šanci, kdy nám musí do karet hrát i prohry Nitry Knights, ale dokud je, tak budeme o play off bojovat,“ velí defensive back Daniel Smička. „Dá se očekávat zase přetahovaná, Brno disponuje kvalitní hrou a zkušeným quarterbackem, důležité bude nastudovat video,“ predikuje Smička. V posledním kole jeho tým navíc narazí na dosud neporaženou Ostravu.