Bitva na východní frontě. Překvapí Gladiators favorita z Ostravy znovu?

První vzájemný duel ovládli Gladiators 53:48, ale Steelers neměli na hřišti zraněného obránce Garretta Griffetha a quarterbackem byl náhradní Palazzolo.

Důležitost Griffetha na hřišti připomíná Adam Synáček. „Jeho působení v zápase je klíčové. Je lídrem, quarterbackem obrany. Když je na hřišti, dodává nám pocit jistoty.“

Hrající trenér Ostravy se v nedělní odvetě před domácím publikem představí na hřišti. Steelers si tak věří, že porážku Vysočině vrátí a zaujmou první místo tabulky. Cíl mají pro letošní sezonu Steelers jasný. Pouze titul. A nedělní zápas bude hrát roli v konečném postavení v tabulce.

Bitva o domácí semifinále

Oba týmy by si určitě přály domácí semifinále. V Ostravě ví, jak je důležité hrát vyřazovací zápas doma. V posledních dvou sezonách postoupili do Czech Bowlu v domácím prostředí přes Prague Lions. „Domácí prostředí je pro každý tým klíčové,“ potvrdil Synáček. „Máme nejlepší fanoušky. Chceme jim oplatit jejich fandění domácím semifinálovým zápasem, takže je to v neděli důležitý zápas.“

Gladiators se mohou opřít o nejpočetnější diváckou kulisu. Na jejich zápasy chodí v Jihlavě okolo 700 diváků. Poslední dva domácí zápasy se Vysočině nepovedly.

„Dvě prohry, které máme za sebou, nás zas tolik netrápí. Věděli jsme, že nás čekají tři velmi těžké zápasy, které začnou soubojem s Lions. Náš poslední domácí zápas se Sígrs byl opravdu kvalitní a bylo to nejtěsnější utkání, jaké si pamatuju,“ hodnotil dvě prohry svého týmu hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus.

Nový quarterback Ostravy

V Jihlavě ví, že odvetný zápas bude mít jiný náboj. „Myslím, že zápas bude mít úplně jiný průběh,“ potvrdil Paulus. Do hry zasáhne Griffeth a jiný quarterback,“ připomíná Paulus. Steelers se v letošní sezoně potýkali se smůlou na tomto klíčovém postu. Až v průběhu sezony našli stabilní řešení v podobě Douglase Webstera, který loni působil v Pardubicích.

Momenty z prvního zápasu mezi Vysočinou a Ostravou:

Ten právě v zápase v Pardubicích ukázal, že může dotáhnout svůj tým až k vytouženému titulu. Webster v zápase zaznamenal dohromady pět passových a jeden běhový touchdown. K tomu si přidejte špičkovou obranu vedenou hrajícím trenérem Griffethem. Prakticky v každé defenzivní statistice je obrana Ostravy v těsném závěsu za Prague Lions.

Potvrdí Steelers zkušenosti a vrátí se na čelo tabulky? Nebo se nováčci z Vysočiny vzepřou a porazí favorita i podruhé?