Newyorčan v Pardubicích: spojení funguje a Stallions sbírají výhry

„Nevěděl jsem, co mám od soutěže čekat. Zatím jsem ale kvalitou překvapený. Zápasy nepostrádají vyrovnanost. Snažím se být lídrem celého týmu, nejen ofenzívy. Snad se mi to zatím daří a jsem týmu přínosem,“ hodnotí skromně svou hru rodák z New Yorku.



Právě přesun ze světového velkoměsta do Pardubic je pro téměř 190 centimetrů vysokého Američana zatím největší výzva.

„Je to obrovský rozdíl. V New Yorku si člověk musí rychle zvyknout na šílené tempo kolem sebe. V Pardubicích mi zatím přijde všechno takové poklidné. Samozřejmě má vliv i odlišný jazyk. Často jen koukám kolem sebe a čekám na pokyny trenérů. Na druhou stranu v týmu je to dobré, protože většina spoluhráčů mluví velmi dobře anglicky. Ve městě už to tak snadné není,“ popisuje Catapano svoji první zkušenosti s českým prostředím.

A nejenom s českým. Pro bývalého quarterbacka univerzity v Jižním Connecticutu je to vůbec premiérová sezona a návštěva na evropském kontinentu.

„Chtěl jsem zkusit něco nového. Nabídek z Evropy jsem měl celkem dost z několika zemí. Pardubice ale reagovaly nejrychleji. Líbil se mi jejich přístup, myslím, že jsem se rozhodl správně,“ hodnotí.

Třeba i kvůli dalšímu sportu. Catapano je velkým hokejovým fanouškem. V rodném New Yorku často chodil na zápasy Rangers a Islanders. To samé plánuje i v hokejových Pardubicích. Tuzemský klub sice neprožívá příliš vydařenou sezonu, když bojuje o záchranu. Mladý quarterback přesto rád vyrazí na jeden z posledních domácích zápasů.

„Hokej mě baví. Tady je navíc hodně populární a má velkou tradici. Předpokládám, že aréna nebude tak velká jako slavná Madison Square Garden, ale prý je v ní výborná atmosféra. Těším se,“ prozrazuje quarterback, jenž ve dvou zápasech zaznamenal sedm naházených touchdownů a jeden, který do endzony dopravil sám.

„Na univerzitě mě velmi dobře naučili, jak číst strategii obrany. Snažím se jen nestát v kapse a házet, ale i umět využívat svoje nohy prodlužovat hru mimo kapsu. Zatím se mi to tady hodí. Obránci soupeřů jsou rychlí, a tak si musím najít ideální načasování na přesný pas,“ přibližuje svůj styl velký fanoušek New York Jets, u kterých doufá konečně v lepší sezonu než v posledních letech.

„Máme mladého quarterbacka. Velké posily v ofenzivě i defenzivě, konečně bychom mohli vyhrát divizi,“ doufá do příští sezony NFL.

Ta začíná ale až v září. Do té doby chce slavit úspěch se svým týmem v Pardubicích. „Pokud budeme takhle pokračovat a poctivě pracovat, můžeme konkurovat komukoliv.“