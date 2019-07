Ostravské Steelers čeká boj o finále. Je to velká příležitost, ví kouč

„Člověku se v životě obvykle nenaskytne tolik takových příležitostí, jako je tahle. A všichni v týmu si to uvědomujeme,“ prohlásil hrající kouč ostravského mužstva Garrett Griffeth. Semifinále se hraje v sobotu od 15.00 na ragbyovém hřišti v Ostravě-Mariánských Horách.

S Pardubicemi jste už v této sezoně hráli a Stallions jste porazili. Dá se to brát jako výhoda?

Pardubičtí nám to budou chtít oplatit, navíc jde o finále. Bude to těžká bitva. Stallions se jistě budou držet svých obvyklých zbraní, ale zápas, jako je tenhle, otevírá možnosti využít nové herní plány.

Vy jdete do semifinále jako vítěz východní skupiny, Stallions skončili v západní skupině druzí. Ale nedávno porazili vítěze západní skupiny Prague Lions. Vzali jste si z toho zápasu něco?

Stallions předvedli proti Lions několik skvělých her a výsledek jen umocnil jejich odhodlání ukázat se v play off. Já však viděl v podstatě každou hru, kterou letos zkusili. Těšíme se na tréninky, které do semifinále zbývají, i na zápas samotný.

V posledním utkání základní části vám chyběly tradiční opory jako Jiří Šimečka, Petr Foldyna nebo Jan Vysloužil. Budete na semifinále kompletní?

Je fakt, že nám pár hráčů vypadlo. Ale naše týmová strategie zvaná „další na řadě“ je na to připravená. Máme pár talentovaných mladíků, kteří naskočili a vyplnili mezery skvěle. Jmenovaní hráči mohli vydechnout, což bylo pro nás dobré. Odpočinuli si a jsou připraveni vrátit se do hry.