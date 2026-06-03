Výměna roku v NFL. Defenzivní hvězda jde do LA pro Super Bowl, Browns omlazují

Generální manažeři Andrew Berry (Browns) a Les Snead (Rams) se toho nebáli. Browns sice přicházejí o největší osobnost defenzivy, ale jako náhradu získávají mladého pass rushera Jareda Verse, který má většinu kariéry před sebou, první kolo draftu pro rok 2027 a další draftové volby.
Myles Garrett se jednoho dne stane členem Síně slávy hned při prvním hlasování. Vede si tak, že až jednou ukončí kariéru – ať už to bude kdykoli – bude považován za nejlepšího hráče na své pozici v historii. Super Bowl mu ale stále chybí. Teď přichází obrovská šance. Z utrápených Browns se stěhuje do Los Angeles Rams, kteří každoročně patří k největší favoritům na titul NFL.
„Na tuhle chvíli čekal celý život. V Clevelandu i bez větší pomoci dominoval celé soutěži. Do play off se ale podíval pouze jednou. Teď přichází jeho moment. Je mu 30 let, má před sebou pár let produktivní kariéry. Rams musí uspět,“ má jasno o velké výměně analytik a bývalý hráč Louis Riddick.
Bývalá jednička draftu je jeden z nejdominantnějších hráčů NFL za poslední dekádu. Obrovitá hora svalů, která téměř nejde zastavit, když se řítí na quarterbacka soupeře. S ním Rams jsou opravdu největší favorit nadcházejících sezony. Už v minulé sezoně byli blízko, když tým kolem MVP ligy Matthewa Stafforda zastavil ve finále NFC až pozdější vítěz ze Seattlu.
Z české ligy
Dva největší favorité české Snapbacks ligy amerického fotbalu Vysočina Gladiators a Znojmo Knights se utkají v neděli od 15:00.
Právě Garrett by měl pomoci takový zápas rozhodnout. Povede se mu to?
Cleveland naopak na druhé straně opět kouká do budoucna. S nejistotou na pozici quarterbacka dokázali svoji hvězdu dobře zpeněžit. Navíc Verse by časem mohl produktivitu Garretta solidně nahradit. Není to generační hráč na pozici defenzivního enda, ale patří také ke špičce NFL. Navíc je o pět let mladší, vybraný v draftu 2024.
„Pokud Verse podepíše s Browns dlouholetou smlouvu, tak je to výborná varianta, která jednou může kvalitně nahradit Garretta. Navíc generální manažer Andrew Berry má kapitál, aby za rok na draftu dělal divy a sehnal Browns kvalitního starting quarterbacka,“ připomíná NFL novinář Mike Florio.
Oba týmy jsou v naprosto odlišné situaci. Tohle je výměna, která pro obě strany na první pohled dává smysl. Teď už jen Rams musí na startu příštího roku mířit s Garrettem do vytouženého Super Bowlu.