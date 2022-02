Definitivní sbohem. Legendární quarterback Brady se loučí s kariérou

Brady, který v létě oslaví pětačtyřicáté narozeniny, odehrál poslední dvě sezony v dresu Tampa Bay Buccaneers, před rokem s týmem ovládl NFL. V předešlých šesti případech vystoupal na vrchol s New England Patriots.

„Moje kariéra byla neuvěřitelná jízda. Překonala všechno, co jsem si kdy vůbec dokázal představit. (...) Všechny své vzpomínky budu s láskou opatrovat a často se k nim vracet. Cítím se jako nejšťastnější člověk na světě,“ vzkázal Brady prostřednictvím sociálních sítí.

S informací o Bradyho konci přišel už v sobotu večer americký novinář Adam Schefter z ESPN, oficiální kanály NFL rovněž braly uzavření kariéry jako hotovou věc a s quarterbackem se loučily.

Po vyjádření Toma Bradyho staršího se však situace zamotala. „Tohle je jen totální dohad. Tommy ještě nezveřejnil své rozhodnutí o tom, jestli chce pokračovat. Kdo tvrdí opak, se mýlí,“ pronesl otec legendy.

Teď už je ale jasno. Tampa Bay si musí hledat nového quarterbacka, americký fotbal novou megahvězdu.

Brady strávil v NFL těžko uvěřitelných 22 sezon, navíc vyhrál všechno, co se vůbec dá. Kdybyste chtěli sepsat kompletní statistiky jeho úspěchů a ocenění, zřejmě by to vydalo na slušně obsáhlou knihu.

O svém konci mluvil nerad, při otázkách na dané téma v poslední sezoně mlžil. Odchází ovšem na výkonnostním vrcholu. Vždyť v základní části ovládl NFL v počtu pasových yardů (5 316) i pasových touchdownů (43). Statisticky prožil jednu ze svých nejlepších sezon vůbec.

Jen play off pro něj skončilo zklamáním. Tampa Bay na úvod v poklidném tempu porazila Philadelphii, pak ale po velké, jenže neúspěšné stíhací jízdě podlehla Los Angeles Rams.

Rodák z kalifornského San Matea není jediným hvězdným quarterbackem, jenž právě odchází z NFL. Jen o pár dní dříve oznámil uzavření své kariéry devětatřicetiletý Ben Roethlisberger z Pittsburgh Steelers.