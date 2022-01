Končí nejlepší ze všech? Situace kolem šampiona Bradyho se komplikuje

Se zprávou přišla jako první zámořská televizní stanice ESPN, sám Brady svůj konec ještě oficiálně neohlásil. Ačkoliv s informací pracovaly i oficiální kanály NFL na sociálních sítích, situace se změnila poté, co se k údajnému uzavření kariéry svého syna vyjádřil Tom Brady starší.

„Tohle je jen totální dohad. Tommy ještě nezveřejnil své rozhodnutí o tom, jestli chce pokračovat. Kdo tvrdí opak, se mýlí,“ pronesl otec legendy.

Podle serveru The Athletic měl Brady během odpoledne zavolat šéfům Buccaneers s informací, že jeho finální rozhodnutí ještě není ani blízko.

Šest triumfů si Brady připsal s New England Patriots, sedmý pak získal před rokem v dresu Tampa Bay Buccaneers. Dosud posledním zápasem kariéry tak pro něj bylo letošní druhé kolo vyřazovacích bojů proti Los Angeles Rams, které floridský celek prohrál úspěšným kopem soupeře v poslední vteřině.

Brady strávil v NFL těžko uvěřitelných 22 sezon, navíc vyhrál všechno, co se vůbec dá. Kdybyste chtěli sepsat kompletní statistiky jeho úspěchů a ocenění, zřejmě by to vydalo na slušně obsáhlou knihu.

Vždyť z Bradyho se stal pan Úspěšný. A to i přesto, že na draftu v roce 2000 si jej New England vybral až v šestém kole ze 199. místa. Hned šest quarterbacků si týmy zvolily před ním.

On však brzy všem ostatním celkům ukázal, jak obrovskou chybu udělaly. Žádný další quarterback, čili hráč, který zodpovídá největší měrou za ofenzivu daného mužstva, nevyhrál tolik utkání jako on. Číslo 278 bude jen těžko někdo v budoucnu překonávat. Mimo jiné vládne NFL i v celkovém počtu pasových yardů (84 250) a pasových touchdownů (624).

Brady o svém potenciálním konci nerad mluví, při otázkách na dané téma v poslední sezoně mlžil. Pokud opravdu skončí, odejde na výkonnostním vrcholu. Vždyť v základní části ovládl NFL v počtu pasových yardů (5 316) i pasových touchdownů (43). Statisticky prožil jednu ze svých nejlepších sezon vůbec.

Jen play off pro něj skončilo zklamáním. Tampa Bay na úvod v poklidném tempu porazila Philadelphii, pak ale po velké, jenže neúspěšné stíhací jízdě podlehla LA Rams.

Vedení Buccaneers toužilo, aby Brady v jejich dresu absolvoval ještě jednu „rozlučkovou“ sezonu.

Rodák ze San Matea v Kalifornii není jediným hvězdným quarterbackem, jenž je blízko odchodu z NFL. Jen o pár dní dříve oznámil uzavření své kariéry devětatřicetiletý Ben Roethlisberger z Pittsburgh Steelers.