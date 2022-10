Už to zabalte! Brady nemá klid ani mimo rozvod, veterány NFL zavaluje kritika

Buccaneers, loňští šampioni, se nacházejí v nečekané krizi.

V neděli ostudně prohráli 3:21 s bídnou Carolinou, která během týdne vyměnila dvě svá útočná esa a do hry nastupovala až s třetím quarterbackem, nejdůležitější pozicí v týmu. Před týdnem zase nestačili na Pittsburgh, další mužstvo z kvalitativního dna NFL.

A Brady, nejúspěšnější hráč v historii soutěže, má zaděláno na statisticky (a možná i týmově) nejmizernější sezonu za svých dvaadvacet let na elitní úrovni.

„Prostě jsme nehráli dobře. A v takovém případě je celkem jedno, kdo stojí proti vám,“ krčil rameny před novináři.

Přitom pro šanci zápolit v tomto ročníku obětoval Brady mnoho. V únoru oficiálně ukončil kariéru, jenže rozhodnutí si rychle rozmyslel a o měsíc později hlásal, že bez NFL nemůže být.

Z jeho bleskového comebacku ovšem zrovna radostí nezářila manželka Gisele, supermodelka světového formátu, jež by byla radši, kdyby se Tom na profesionální sport už vybodl.

Měsíc po startu sezony se tak nenachází v rozkladu jen kádr Tampa Bay, ale i manželství hvězdného páru. A rozvodové řízení Bradymu na pohodě zrovna nepřidává. Přitom s Buccaneers si už před sezonou vyjednal speciální režim, ve středu nemusí trénovat, aby mohl trávit více času se svou rodinou.

Výsledek? Brady je podrážděný, okřikuje své spoluhráče, během zápasu proti New Orleans Saints zuřivě rozmlátil dva tablety.

Jeho trápení si škodolibě užívá bláznivý Antonio Brown. Kontroverzní - leč nesmírně talentovaná - postava soutěže a ještě loni Bradyho parťák, který se však v průběhu jednoho utkání prostě sebral, odešel a za mužstvo už nikdy znovu nenastoupil.

V neděli si zřejmě hrál v Malování, přidělal na svou postavu z onoho zmíněného momentu Bradyho hlavu a sportovní legendě se vysmál.

Těžko říct, co si tihle dva udělali. Brown už podobně útočil na Bradyho jednou, to když po prvních zprávách o manželské krizi uveřejnil opět upravenou fotku, kterak se vřele objímá právě s quarterbackovou ženou Gisele.

Veteráni pod drobnohledem

Jako by nová sezona těm nejzkušenějším nesvědčila. Kromě Bradyho se musí s nejrůznějšími strastmi popasovat i další dva, kteří v pořadí nejstarších jedniček na pozici dirigenta hry nastupují.

Aaron Rodgers (38) z Green Bay Packers a Matt Ryan (37) z Indianapolis Colts. Oba někdejší nejužitečnější hráči soutěže, první jmenovaný si prestižní ocenění dokonce vysloužil v posledních dvou ročnících.

Když se v létě mluvilo o okruhu širších favoritů na postup do Super Bowlu, téměř každá debata Packers i Colts zahrnovala. O Bradyho Buccaneers netřeba se bavit, ti patřili mezi jasné adepty.

Jenže po necelé polovině základní části je všechno jinak. Rodgers už to během nedělního neúspěšného střetnutí s jindy mizerným Washingtonem (porážka 21:23) nevydržel a neodpustil si směrem ke svým spoluhráčům nějaké to sprosté slovíčko.

Po zápase ulehl na zem a jen nevěřícně civěl do trávníku, jak mohli Packers znovu prohrát. Jistě, před sezonou ztratili hvězdného wide receivera (adresáta a „chytače“ quarterbackových přihrávek) Davanteho Adamse, navíc ofenzivní linie, která se má starat o Rodgersovu pohodu a zajišťovat mu potřebný čas na vyslání pasu, příliš nefunguje.

Aaron Rodgers, nejužitečnější hráč NFL minulé sezony, nevěřícně hledí k zemi po prohře Green Bay Packers s Washington Commanders.

Na číslech to na první pohled možná tak nepoznáte, jenže ofenziva celku z Wisconsinu je naprosto bezzubá. Je až neuvěřitelné, jak Rodgers během pár měsíců uvadl. Možná je to věkem, možná psychickou nepohodou, možná rozladěním z neochoty vedení Green Bay přivést mu další ofenzivní zbraně.

A to příštím soupeřem Packers budou Buffalo Bills, nejrozjetější tým soutěže. Rodgers na celkové prvenství čeká ve věčně ambiciózním celku už dvanáct let. Letos hrozí, že se do play off ani nepodívá.

Snad ještě hůř jsou na tom v Indianapolis, kde svou otázku obsazení pozice quarterbacka neúspěšně řeší od nečekaného konce Andrewa Lucka přes tři roky a hráče točí jako na kolotoči.

2019: Jacoby Brissett? Nouzová varianta.

2020: Philipp Rivers? Smutná rozlučka s kariérou.

2021: Carson Wentz? Hůř už být nemůže. Nebo?

2022: Matt Ryan. Inu může.

Veterán a někdejší dlouholetý lídr Atlanty měl být konečně řešením pro Colts, kteří si mysleli na příčky nejvyšší. V dosavadních sedmi zápasech ale devětkrát přihrál míč soupeři, jedenáctkrát mu balon vypadl z ruky a Indianapolis jej ztratili a nejčastěji z celé ligy jej protivníci čistým způsobem poslali k zemi.

Prostě všechno špatně.

„Jeho ztráty ofenzivu Colts s pravidelností ničí. Musí být lepší. Vedení si plánovalo, že (Ryan) bude řešením aspoň na dvě sezony. To je momentálně představitelné jen těžko,“ píše reportér Bob Kravitz ze serveru The Athletic.

CHVÍLE PŘED POHROMOU. DeMarcus Walker (Tennessee Titans) stahuje k zemi quarterbacka Matta Ryana (Indianapolis Colts).

Do dalšího velezkušeného borce investoval Denver, obětoval svou několikaletou budoucnost na draftu, ovšem působení před zraněními znamenitého Russella Wilsona se dá zatím bez obav popsat jednoduše jako propadák.

Statisticky se zhoršil téměř ve všech měřitelných kategoriích, a to výrazně.

A tak se zdá, že NFL na postu quarterbacka brzy omladí. Vždyť do rolí největších osobností se pasují Patrick Mahomes (Kansas City, 27) a Josh Allen (Buffalo, 26), famózní ročník prožívá Joe Burrow (Cincinnati, 25), k nim přidejte Lamara Jacksona (Baltimore, 25) s Justinem Herbertem (LA Chargers, 24) a máte seznam borců, kteří by svými kousky měli bavit fanoušky další dekádu.

Zatímco u Ryana vážně hrozí, že jej Colts posadí a nahradí výrazně mladším Samem Ehlingerem, v případě Rodgerse a Bradyho je taková situace představitelná jen těžko. Navíc mnohokrát dokázali, jak výjimeční jsou.

Otázkou je, jak dlouho jim cosi výjimečného v sobě bude ještě stačit ke hraní na úrovni nejvyšší. Ale třeba všem ukážou, jak se mýlili, až v únoru pozvednou nad hlavu Lombardiho trofej. Momentálně k ní mají pořádně daleko.