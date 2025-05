Bývalý quarterback univerzity Colorado byl středem pozornosti víkendového draftu NFL, která se na dlouhou dobu zapsala do fotbalové historie. Sanders spadl z odhadované pozice v nejlepší desítce draftu při čtvrtečním výběru až do pátého kola v sobotu, což byl nepředvídatelný propad, který jeho příznivce rozzuřil a odpůrce potěšil.

Sandersovo trápení ukončili až Cleveland Browns, ukázali na něj jako na číslo 144. Sanders tak zakotvil u týmu, co má momentálně pět hráčů na jeden herní post. Veterán Joe Flacco, Kenny Pickett, další nováček Dillon Gabriel a zraněná, přeplacená hvězda Deshaun Watson.

Má vůbec Sanders nějakou šanci se dostat na hřiště?

„Naším cílem nebylo vzít na draftu hned dva quarterbacky. Ale chtěli jsme využít toho, že Sanders se propadl až do pátého kola. Quarterback má na trhu vždycky vyšší hodnotu. Souboj o starting pozici je vždycky prospěšný,“ vysvětlil situaci generální manažer Andrew Berry.

Z českých hřišť Letošní ročník české Snapbacks ligy je v polovině základní části. Finále se odehraje 12. 7 ve Znojmě.

Na draftu šli další čtyři quarterbaci před Sandersem včetně nového spoluhráče Dillona Gabriela a nebo Cama Warda, kterého si podle očekávání vybrali na jedničce Tennessee Titans. Šokem pro většinu tak opravdu bylo propadnutí Sanderse. Ten patřil v posledních dvou letech k hvězdám univerzitního fotbalu.

Bývalá hvězda NFL Maurice Jones-Drew ale vysvětluje, proč pro něj nakonec není takovým překvapením, že o Sanderse byl malý zájem. „Je to opravdu dobrý quarterback, ale v ničem nevyniká. Není nejrychlejší a nemá nejsilnější ruku. Navíc se prý řadě týmů nezamlouval na interview.“

To později potvrdilo i několik zástupců různých klubů.

„Týmy věděly o jeho neduzích mimo hřiště. Je velkou osobností, i díky otci často přerůstá samotný tým. Na hřišti má svoji kvalitu, ale neoslnil natolik. Pak si řeknete, jestli to při limitovaném talentu opravdu chcete riskovat,“ přiblížil situaci bývalý guard NFL Geoff Schwartz pro ESPN.

Sanders se navíc odmítl zúčastnit NFL combine. To mu hodně ublížilo u klubů. „Je důležité si uvědomit, že když procházíme předdraftovým procesem a kluby vás hodnotí, je to stále pracovní pohovor. Je důležité, aby QB se choval jako týmový hráč. Bojoval o svoji šanci. Působit namyšleně a odmítavě vám nepomůže. Shedeur je šikovný, ale jako jeho otec je trochu arogantní,“ dodává Schwartz.

Na druhé straně je samozřejmě hrdý otec Deion Sanders. Po celý draft na něm bylo vidět, jak celou situaci prožívá. Party u syna doma byla velkolepá. Všichni čekali, že v první polovině prvního kola na něj přijde řada. O to zklamání bylo větší, když přes 140 hráčů bylo vybraného před jeho synem. Má pro to ale svoje vysvětlení.

Kouč Deion Sanders mluví s quarterbackem Shedeurem Sandersem.

„Musíte pochopit, že když máte na zádech toto příjmení, budou na vás útočit a posmívat se vám. Nemá to lehké, ale bude silnější. S jeho talentem to není hráč, který by měl někde dlouho vysedávat na lavičce,“ řekl sebevědomě Deion Sanders, trenér, který svého syna poslední roky v Coloradu koučoval.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak se jeho situace v Clevelandu vyvine. Cesta na hřiště nebude lehká i přes slavné kořeny.