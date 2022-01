V Super Bowlu se o titul v NFL utkají Cincinnati Bengals a Los Angeles Rams

Oba finalisté vyhráli semifinálové duely po obratech. Bengals nečekaně porazili domácí Kansas City Chiefs 27:24 v prodloužení, Rams zdolali před vlastními diváky 20:17 San Francisco 49ers.

Bengals postoupili do Super Bowu po 33 letech a potřetí v historii. Favorizovaný soupeř s hvězdným quarterbackem Patrickem Mahomesem přitom vedl ve druhé čtvrtině už 21:3, ale nakonec se zachránil v zápase přesným kopem v samém závěru na 24:24.

Chiefs pak ale nevyužili příznivý los, který jim do patnáctiminutového prodloužení přiřkl do držení míč. V útoku chybovali a vidinu třetí účasti v Super Bowlu za sebou jim na konci útočné akce hostů sebral přesným kopem z 28 metrů Evan McPherson. Bengals dovedl do finále quarterback Joe Burrow, který hraje NFL teprve druhou sezonu.

Rams ještě na začátku poslední čtvrtiny prohrávali 7:17, ale pod vedením quarterbacka Matthewa Stafforda a autora dvou zachycených přihrávek na touch down Coopera Kuppa skóre otočili. Super Bowl si Rams zahrají popáté a znovu po čtyřech letech. Titul získali v roce 2000, kdy hráli pod názvem St. Louis Rams.