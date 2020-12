Zvrácený systém NFL: když šest výher stačí k postupu, ale jedenáct je málo

Postupový scénář do play off je ve většině sportů jasný. Stačí vyhrát více zápasů než soupeř - případně získat body remízou - a tým ví, že takového soupeře nechá za sebou.

To ovšem neplatí v NFL. Někdy stačí hrát ve „správné“ divizi. V NFL má totiž vítěz čtyřčlenné divize garantován postup do play off, a to bez ohledu na bilanci vítězství a porážek. Vítěz divize tak může postoupit do play off na úkor mnohem silnějšího týmu, který hraje v silné divizi.

„NFC Least“

Zářným příkladem je letošní konference NFC. V kdysi hrdé divizi NFC East se letos nenašel tým, který by si místo mezi elitou zasloužil. Ani jeden tým ze čtveřice Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, New York Giants a Washington Football Team si letos nepřipíše více než sedm výher ze 16 zápasů. Před posledním kolem mohou na vítězství v divizi myslet i Giants se současnou bilancí pět výher a 10 porážek.

Zástupcem divize NFC East v play off bude tým, který si připíše o poznání více porážek než výher. Oproti tomu může sezona rychle skončit pro Los Angeles Rams, kterým nemusí stačit ani bilance 10 výher a šest proher. Rams ale hrají v silné divizi, které vévodí Seattle Seahawks (11 výher, čtyři prohry). Dokonce i třetí tým z této divize, Arizona Cardinals, bude mít lepší bilanci než vítěz NFC East a také čtvrtí San Francisco 49ers mohou skončit s bilancí sedm výher a devět porážek.

Field Yates @FieldYates Here's what is at stake for the Giants in Week 17: with a loss and wins from other teams, they could pick as high as 3rd overall in the 2021 NFL draft. With a win and a Washington loss, the Giants would win the NFC East. Incredible. oblíbit odpovědět

NFL se před letošní sezonou rozhodla zmírnit podobné nespravedlnosti, když přidala do play off jeden tým v každé konferenci. Dokud ale budou mít vítězové divizí garanci postupu do play off, může se stát, že se do vyřazovacích bojů dostane tým se zápornou bilancí.

Když ani 11 výher nemusí stačit

V konferenci AFC budou všichni čtyři vítězové divizí důstojným týmem v play off. Indianapolis Colts se mohou zařadit na krátký seznam smolařů. V historii NFL pouze dva týmy nepostoupily do play off s bilancí 11 výher a pěti porážek. Naposled New England Patriots v roce 2008, kdy hráli sezonu bez zraněného Toma Bradyho.

Colts nedokázali udržet vedení 24:7 nad Pittsburgh Steelers v uplynulém kole a nyní nemají postupový osud ve svých rukou. Ani 11 výher z 16 zápasů tak nemusí stačit a záleží, jak budou hrát konkurenti Browns, Ravens a Dolphins.

Vzpoura outsidera

Historie play off ale pamatuje týmy, které vstupovaly do vyřazovacích bojů s mizernou bilancí a nakonec nebyly pouze do počtu.

V roce 2010 prošli Seattle Seahawks do play off s bilancí sedm výher a devět proher. V prvním kole play off dokázali vyřadit úřadující šampiony New Orleans Saints.

Týmů s neoslnivou bilancí osm vítězství a osm porážek postoupila celá řada. V roce 2008 se Arizona Cardinals podařilo dokonce postoupit až do Super Bowlu, kde až do závěru bojovali o titul proti Pittsburghu.

Tým se špatnou bilancí tak automaticky není předurčen k rychlému vypadnutí v play off. V případě NFC East se ale zdá těžko pravděpodobné, že by vítěz této divize dokázal držet krok s favority.

V posledním kole základní části budou Cowboys, Giants i Washington Football Team usilovat o postup do play off. V něm ale vítěz této historicky slabé divize bude hrát zřejmě jen exemplární příklad zvrácenosti postupového formátu.