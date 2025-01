Smáli se mu, že vidí duchy. Teď dotáhl podceňovanou Minnesotu do play off

Hřbitov nadějných quarterbacků. Podobné přívlastky si za poslední dvě dekády vysloužili New York Jets, kteří se již 14 let neprobojovali do play off. Seznam quarterbacků, kteří u Jets propadli a následně uspěli v jiném týmu, se nyní rozrostl o další jméno.

Sam Darnold byl vybrán jako celková trojka draftu v roce 2018, ale jeho působení v Jets skončilo po třech slabých sezonách. Fanoušci NFL si jeho působení v New Yorku nejlépe pamatují díky nechvalně známému momentu ze zápasu proti New England Patriots, během kterého si Darnold na střídačce stěžoval, že vidí duchy.

Draftování Darnolda na třetí pozici se zdálo být neopodstatněné. Ještě před vypršením nováčkovské smlouvy se Jets rozhodli Darnolda vyměnit do Carolina Panthers. Ani zde příliš neoslnil a vše nasvědčovalo tomu, že Darnold bude bojovat především o to, aby se v NFL udržel alespoň jako náhradník.

Sam Darnold z Minnesota Vikings přihrává přes linii Detroit Lions.

Neviditelný zlom v jeho kariéře nastal během sezony 2023-24, kdy podepsal pro roli náhradníka se San Francisco 49ers. V týmu působí na postu hlavního trenéra ofenzivní guru Kyle Shanahan. Přestože Darnold toho v dresu 49ers v jediné sezoně příliš neodehrál, tak rok v této organizaci ho nasměroval na správnou kolej.

„Strašně moc jsem se toho v San Franciscu naučil, a to nejen od trenérů, ale i od hráčů. Hodně mě inspiroval způsob, jakým se Brock Purdy připravuje na každý zápas,“ uvedl Darnold v rozhovoru pro Sports Illustrated.

Jedinečná šance

Před letošní sezonou Darnold podepsal s Vikings, kde je také ofenzivně laděný hlavní trenér Kevin O’Connell, který byl v NFL quarterbackem v pěti různých týmech. Darnold měl pro letošní sezonu bojovat o post v základní sestavě s nováčkem J. J. McCarthym. Ten se ovšem ještě před startem sezony zranil a Darnoldovi tak spadla do klína jedinečná šance.

Od Vikings se s Darnoldem před startem sezony příliš neočekávalo. Duo O’Connell - Darnold ale zafungovalo. Vikings se probojovali k 14 výhrám a do posledního kola základní části měli šanci vyhrát celou konferenci NFC. V přímém souboji nakonec podlehli Detroit Lions, ale i tak se Vikings s bilancí 14-3 představí v play off.

Darnold odehrál velmi dobrou sezonu, když v 17 zápasech naházel 4319 yardů a 35 touchdownů, což v obou statistikách stačilo na pátý nejlepší výkon v NFL. Slavný trenér Bill Belichick, který s New England Patriots zamotal Darnoldovi ještě v dresu Jets hlavu, si při komentování jeho výkonů nezapomněl kopnout do Jets. „Mluvil jsem s lidmi s Panthers, s O’Connellem i dalšími lidmi z Vikings a zdá se, že jediní, komu se Darnold nelíbil, byli Jets,“ uvedl v rozhovoru pro The Pat McAfee Show.

Sam Darnold z Minnesota Vikings hovoří s novináři.

Ve Wild Card kole se Vikings utkají s Los Angeles Rams a půjde tak o souboj dvou týmů, které v letošní sezoně příjemně překvapily. Dokáže Darnold pokračovat ve výborných výkonech i v play off?

Vikings i bez ohledu na jejich počínání ve vyřazovací části budou muset řešit, jak naloží se situací kolem svých quarterbacků. Darnoldovi totiž končí smlouva a nikdo neví, jak na tom bude McCarthy po ročním výpadku, kvůli kterému přišel o celou nováčkovskou sezonu. Dříve zatracovaný quarterback se ale o práci určitě bát nemusí, zájem o něj bude velký.