Rasisto Grudene, tohle nesmíš! Deset let starý mail stál kouče místo

Za posledních osmnáct let proklouzli Raiders do play off pouze jedinkrát, v roce 2016 klub tehdy ještě sídlící v Oaklandu prošel do úvodního kola. Letos měl černostříbrný celek docela slušnou šanci, aby minimálně obdobný úspěch zopakoval.

Tým kolem quarterbacka Dereka Carra vyhrál úvodní tři zápasy a měl našlápnuto skvěle. Vlastně dost nad očekávání.

Jenže ve čtvrtém týdnu přišla porážka s Los Angeles Chargers a pohádka začala nabírat pořádně hořký konec. A o výsledku teď není řeč.

Gruden se se svým mužstvem chystal na víkendový zápas proti Chicagu. Psal se pátek 8. října, už bylo k večeru, když se na serveru Wall Street Journal objevil článek, který vítězi Super Bowlu z roku 2002 zničil pověst a dost možná i trenérskou kariéru.

„Jon Gruden použil v emailu z roku 2011 rasistickou metaforu k popisu šéfa hráčské asociace DeMaurice Smithe,“ hlásal titulek onoho textu.

A začal kolotoč.

O dva dny později Raiders prohrávají s Chicagem, na pozápasové tiskové konferenci se Gruden v rychlosti vyjádří ke svému problému a následného pondělního večera rezignuje na pozici hlavního kouče lasvegaského týmu.

Rty jako pneumatiky

Trvalo to už čtyři měsíce. Přestože sezona NFL v roce 2011 ještě nezačala, jelo se ve výlukovém módu. Hráčská asociace se nebyla s ligou schopná dohodnout na podmínkách nové kolektivní smlouvy a zdálo se, že ročník vůbec nezačne.

Pohroma byla blízko.

Gruden si tehdy dával pauzu od trénování, od konce jeho posledního angažmá v Tampa Bay uběhly už tři roky, a velice slušně si přivydělával jako komentátor televizní stanice ESPN.

Jenže ani v této pozici nebyl spokojený s tím, co se v lize děje. Svému dobrému známému Bruci Allenovi, v té době prezidentu Washington Redskins, napsal rozzuřený email. A právě tato zpráva se nyní dostala na veřejnost.

Pohled na stadion Allegiant Stadium, domov fotbalistů Las Vegas Raiders

Která věta konkrétně spustila lavinu, jež udělala z Grudena padoucha? „Hlupák Smith má rty jako pneumatiky michelin,“ naťukal úspěšný kouč do svého mailu.

Odkazoval na DeMaurice Smithe, černošského výkonného ředitele NFLPA čili asociace, která se stará o práva hráčů. Velké rty jsou však v Americe brány jako rasistický stereotyp, který má ukazovat na horší postavení mužů tmavé pleti ve společnosti.

Výlukový stav skončil čtyři dny po odeslání zprávy, Grudenova trenérská kariéra zřejmě napsala svou poslední kapitolu jen tři dny po jejím zveřejnění.

Rasistické kódy za zády

První Grudenova reakce na informaci o obsahu mailu byla lehce vyhýbavá. Pronesl, že si na nic takového nevzpomíná, ale pokud skutečně cosi podobného napsal, tak přebere za své činy plnou zodpovědnost.

Následně se pokusil Smithe kontaktovat a omluvit se, ale neúspěšně. Shromáždil tedy své hráče a zatím bez pozornosti médií jim oznámil, že kauza zřejmě velice brzy vyplave na povrch.

„Tenkrát jsem se na DeMaurice díval jako na zloducha. Byl jsem opravdu naštvaný, že situace směřovala k výluce. Cítil jsem, že (Smithův předchůdce) Gene Upshaw by něco takového nedopustil,“ vysvětloval Gruden.

Že by na obsah mailu měla vliv Smithova barva pleti, důrazně odmítl.

DeMaurice Smith Výkonný ředitel NFLPA o Grudenově mailu: „Na takovou práci musí mít černoch v korporátní Americe hroší kůži. Dobře víte, že říkají rasistické věci za vašimi zády, dokonce užívají i jednoduché kódy. Vychází to celé z toho, že s nimi sedím u jednoho stolu. Oni přitom mají pocit, že tam někdo, kdo vypadá jako já, nepatří. Moc mě mrzí, že moje rodina musí něco takového sledovat."

„Když o někom vím, že lže, tak o něm říkám, že má gumové rty. Zašel jsem až moc daleko, když jsem Smithovy rty nazval pneumatikami. Nikdy jsem v sobě ale neměl ani špetku rasismu, jen jsem byl naštvaný, což jsem využil velice špatným způsobem k urážce,“ líčil přesvědčeně.

Jenže současná Amerika podobné přešlapy, ač třeba nechtěné, neodpouští. A tak se rázem objevila další hromada chyb, které Gruden ve své dřívější mailové korespondenci udělal.

Najednou byl pro ligu, bývalé hráče a Spojené státy veřejným nepřítelem číslo jedna.

„Email od Jona Grudena očerňující DeMaurice Smithe je otřesný, odporný a zcela v rozporu s hodnotami NFL,“ znělo tiskové prohlášení od vedení ligy.

To vše ještě předtím, než v pondělí 11. října zveřejnily listy The New York Times další útržky z Grudenova vyjadřování. Údajně si měl stěžovat na příchod ženských rozhodčích do ligy, požadovat vyhození bývalého hráče Erika Reida z ligy za pokleknutí při hymně a nadávat na draftování homosexuálních amerických fotbalistů, které označil za „divňáky“. Přitom Raiders mají na soupisce Carla Nassiba, prvního přiznaného gaye napříč ligou.

„Miluju Raiders a nechci zde způsobovat rozruch. Omlouvám se, nikdy nebylo mým úmyslem někomu ublížit,“ kál se Gruden během své rezignace.

V Tampě už tě nechceme

Grudenovi se podpory nedostalo. Američtí novináři jej odsoudili okamžitě a třeba Aaron Rodgers, quarterback Green Bay Packers, se nebál ani ostřejších slov. „Takové názory nemají v tomhle sportu místo. Něco takového je pro mě naprosto nepřijatelné,“ vzkázal za použití přirovnání, které v angličtině souvisí s letícím výkalem.

Dokonce i Tampa Bay Buccaneers, kterou jako trenér dovedl v roce 2002 až k celkovému prvenství, jej vykázala ze svého „Kruhu cti“, kam řadí největší osobnosti své historie. „Uznáváme, co Jon Gruden dokázal na hřišti, ale jeho chování jde proti základním hodnotám naší organizace. Gruden už není členem Kruhu cti,“ stálo v oficiálním prohlášení úřadujících šampionů.

Zvláště od Tampy je takový krok nečekaný a drobet pokrytecký, neboť Buccaneers zaměstnávají Antonia Browna. Nyní třiatřicetiletý hvězdný wide receiver před třemi lety málem zabil dvouleté dítě nábytkem vyhozeným ze čtrnáctého patra, byl několikrát obviněný ze znásilnění a zatčený za krádež vozidla.

Antonio Brown během tréninku v týmu Oakland Raiders

„Tampa Bay už roky usiluje o změny ve vnímání rasových problémů a o genderovou rovnost,“ pokračovalo prohlášení.

Brown zdaleka není jediným hříšníkem. Buccaneers nedávno podepsali cornerbacka Richarda Shermana, který byl v září zadržený za neoprávněné vniknutí a podezřelý z domácího násilí. V „kruhu cti“ Tampa Bay naleznete například bývalého obránce Warrena Sappa, jenž byl zatčený pro podezření z provozování prostituce a napadení a dříve byl vyšetřovaný kvůli domácímu násilí, což ho mimo jiné stálo místo experta pro NFL Network.