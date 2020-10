Už i NFL řeší koronavirovou krizi. Superman v karanténě, trable u Titans

První tři kola dokázala NFL odolávat viru. Ve všech týmech panují přísné podmínky a hráči i trenéři jsou testováni denně s výjimkou zápasového dne. Po úspěšném startu a doslova tisícovkách negativních testů se mohlo zdát, že NFL se trable s koronavirem vyhnou.

Exploze pozitivních výsledků v Tennessee

V pátek před třetím kolem však měl pozitivní test jeden hráč Tennessee Titans. Tým následně odletěl k nedělnímu zápasu do Minnesoty. Celý tým prošel testy v sobotu a všechny vyšly negativně. Zápas Titans proti Vikings se tak odehrál podle původního plánu.

Jenže hned v úterý po návratu přibylo osm hráčů a zaměstnanců s pozitivním testem. Titans uzavřeli stadion a hráči i zaměstnanci zůstali doma a pokračovalo se v testování. Od středy do neděle naskočil vždy alespoň jeden pozitivní výsledek.

Celkový součet: 20 pozitivních výsledků.

NFL tak odsunula zápas Titans proti Pittsburgh Steelers do sedmého kola a oba týmy měly neplánovaně volno.

První pozitivní hvězda NFL

V sobotu, den před 4. kolem, otřásla NFL další špatná zpráva. Hvězdný quarterback New England Patriots Cam Newton byl pozitivně testován.

Patriots se o pozitivním výsledku dozvěděli jen těsně před tím, než nastoupili do letadla za zápasem proti úřadujícím šampionům Chiefs.

Hráči i personál se vrátili domů a prošli testováním. NFL se nakonec rozhodla odsunout zápas pouze o den.

„Je to od NFL zbytečný risk,“ nechal se slyšet novinář NBC Sports Tom Curran. K němu se přidal i kolega z Boston Globe Ben Volin: „Zbláznili se? Zapomněli na Titans?“

Všechny testy byly do pondělního zápasu negativní, a tak se Patriots vydali na cestu do Kansas City. Pro jistotu využili dvou letadel. Jeden byl určen pro osoby, které přicházeli s Newtonem do blízkého kontaktu, druhý pro všechny ostatní.

Náhradník Newtona nezastoupil

Patriots se v pondělním zápase na hřišti obhájců podařilo zpomalit explozivní útok v čele s Patrickem Mahomesem. Jenže náhradník za Cama Newtona, Brian Hoyer, neměl svůj den a Chiefs zvítězili i díky touchdownu obrany 26:10.

V nečekaně vyrovnaném duelu předvedl několik školáckých chyb a nakonec ho trenér Bill Belichick vystřídal za mladého Jarretta Stidhama. „Připravil jsem náš tým minimálně o šest bodů,“ litoval Hoyer po zápase.

Patriots nyní budou doufat, že je nepotká stejný scénář jako Tennessee. V neděli proti Denver Broncos nastoupí opět téměř jistě bez Newtona. Tentokrát ale budou mít Patriots čas se na tuto variantu připravit.

Momenty ze zápasu Kansas City - New England:

Varování komisaře

Komisař NFL Roger Goodell poslal v pondělí všem klubům ráznou zprávu:„Porušení protokolů, které vyústí v šíření viru a způsobí změny v termínech zápasů, povedou k pokutě, ale i ztrátě výběrů v draftu nebo dokonce ke kontumaci zápasů.“

NFL se rozhodla vyšetřit, jestli Titans a Patriots neudělali chybu, která vedla k pozitivním testům. „Máme nejobsáhlejší systém testování a protokolů ze všech sportů. To ale nesmí vést k uspokojení a polevení. Dodržování všech nařízení je zkrátka povinné,“ upozornil Goodell.

Komisař ligy ve zprávě připomněl dopady odkladů zápasů. „Důsledky odkladů jsou zjevné. Fanoušci přijdou o zápasy. Přijdeme o soutěžní rovnost a hráči nedostanou zaplaceno za zápasy, které se neodehrají.“

Tři kola měla NFL od koronaviru klid. Teď má za sebou první těžkou zkoušku. Podaří se nejpopulárnější zámořské soutěži prokousat až k únorovému Super Bowlu?