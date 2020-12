Quarterback z „ulice“ si zahrál NFL. Soutěž se ocitá ve víru pandemie

NFL se dlouho dařilo přizpůsobovat se současné situaci. Na jaře zvládla poprvé v historii virtuální draft nových hráčů. Nahodilý divák by při sledování úvodního kola základní části na začátku září nejspíše nezaregistroval, že týmy vstoupily do sezony s minimálním tréninkem a bez přípravných zápasů.

Liga nastavila tvrdá pravidla a masivní testování všech, kteří se kolem týmů pohybují. Ještě před začátkem ligy komisař Roger Goodell prohlásil, že všechny protokoly jsou nastaveny za cílem udržet tradiční harmonogram 16 kol v 17 týdnech a následné play off.

„Flexibilita a adaptace bude klíčová,“ prorokoval Goodell ještě před startem. Manévrovacího prostoru je pro posouvání zápasů minimum a liga se pevně drží cíle odehrát vše podle plánu. I za cenu, že některé týmy budou dočasně výrazně oslabeny.

Hrál někdo z vás někdy quarterbacka?

Poslední dny a týdny ale ukazují, že po slibném začátku začíná liga narážet na větší a větší problémy. Nejzjevnějším příkladem byli Denver Broncos. Náhradní quarterback Jeff Driskel byl pozitivně testován a jelikož ostatní quarterbaci neměli při poradách v jeho blízkosti roušku, liga všechny čtyři hráče poslala do nucené karantény. Tým se tak jen pár hodin před zápasem proti favoritovi New Orleans Saints ocitl bez hráče na této klíčové pozici.

Broncos museli z řad hráčů, kteří s týmem pouze trénují a zápasy nehrají, povolat do týmu wide receivera Kendalla Hintona, který hrál na postu quarterbacka naposled na střední škole. Ve své životní premiéře se z ničeho nic ocitl v neočekávané pozici.

Podle očekávání se Hinton proti silné obraně Saints vůbec neprosadil a Broncos byli bez šance na vítězství. „Takhle jsem si svoji premiéru rozhodně nepředstavoval, ale tak to v životě bývá,“ zhodnotil svou premiéru v NFL Hinton.

To trenér Broncos Vic Fangio si po zápase nebral servítky na adresu svých quarterbacků. „Byl jsem hodně zklamaný, že nás quarterbaci postavili do této situace. Mají to být lídři našeho útoku a týmu a udělali takovou chybu. Je samozřejmě moje chyba, že jsem jim nedokázal dostatečně vysvětlit důležitost všech protokolů, kterými se musí řídit.“

Odložené Díkůvzdání

Zápas mezi Pittsburgh Steelers a Baltimore Ravens měl být vrcholem fotbalového programu na Den díkůvzdání. Jenže testy průběžně odhalovaly další a další nakažené hráče - včetně loňského nejužitečnějšího hráče ligy Lamara Jacksona. Celkově se počet hráčů a dalšího personálu v karanténě vyšplhal na více než dvacet osob.

Ze čtvrtka se zápas několikrát posunul až na následující středu. Ravens se i tak museli obejít bez řady opor včetně Jacksona a prohráli 14:19. Těsná prohra proti diviznímu soupeři může Ravens zkomplikovat cestu do play off.

Neobvyklý problém s koronavirem řešili v San Francisku. Část města, kde působí místní 49ers, vyhlásila v rámci nových nařízení zákaz sportovních akcí. Jelikož 49ers nedostali výjimku, museli hledat útočiště pro své domácí zápasy jinde.

Pomocnou ruku podali Arizona Cardinals, kteří pozvali konkurenční tým do svého zázemí. Minimálně následující dva domácí zápasy odehraje San Francisco v Arizoně.

O bublině NFL zatím neuvažuje

Do konce základní části zbývá pět kol. Pro aspiranty na postup do play off bude mít každý následující zápas větší váhu. Kromě úspěchu na hřišti musí týmy doufat, že se popasují také s koronavirem.

V play off to bude platit dvojnásob. Asi žádný fanoušek NFL by si nepřál, aby například ve finálovém Super Bowlu nastoupil koronavirem zdecimovaný tým podobně jako nyní Broncos nebo Ravens.

O takzvané bublině po vzoru NBA zatím NFL neuvažuje. „Myslíme si, že naše protokoly fungují. Jsme ochotni je upravovat, ale zatím si nedokážu představit, že bychom přistoupili k nějaké podobě bubliny,“ uzavřel toto téma Goodell.