Ti prokletí Chiefs, halekají v Buffalu. Bills promarnili šanci na Super Bowl

„Abyste byli šampioni, musíte je porazit,“ řekl quarterback Bills Josh Allen po nedělní porážce svého týmu. „A to jsme dnes večer neudělali,“ dodal v slzách.

Allen, přestože naházel v zápase slušných 237 yardů a dva touchdowny, naběhal 39 yardů a neměl žádné ztráty, se stal držitelem nelichotivého rekordu. Nejvíc porážek s jedním quarterbackem v historii play off NFL. Proti hvězdnému Patricku Mahomesovi je v play off 0:4.

Z českého prostředí Do příštího ročníku Snapbacks ligy se přihlásilo sedm týmů. Sezona začíná v neděli 22. března.

Nedělní konečná je nejtěžší obzvláště pro fanoušky Buffala, kteří jsou dost staří na to, aby si pamatovali, když Bills prohráli čtyři – čtyři! - Super Bowly v řadě od roku 1990 do roku 1993.

Je Buffalo předurčeno prohrávat znovu a znovu, ptají se?

Pravděpodobně to teď nechtějí slyšet, ale jejich tým je extrémně blízko k tomu, aby konečně Chiefs porazil.

Andy Reid (vlevo) dovedl Kansas City Chiefs do Superbowlu, Sean McDermott mu za Buffalo Bills může jen blahopřát.

Začněme tím, že Bills Mahomese a spol. v základní části dokázali několikrát porazit. Dokonce už čtyřikrát a z toho třikrát na venkovním hřišti. V play off je to ale úplně jiný příběh. V nejčerstvějším souboji se v dramatickém stylu vedení stěhovalo od jednoho týmu k druhému. Drama se dalo krájet až poslední změnu skóre způsobil vítězný field goal kickera Chiefs Harrisona Butkera tři minuty a 33 sekundy před koncem.

Pak už přišla jen křeč Bills. Špatný play calling, drop tight enda Daltona Kincaida a precizně zvládnutá koncovka ze strany domácích.

Emoce vzbudily i kontroverzní rozhodnutí rozhodčích.

Nejprve v závěru prvního poločasu, kdy se šest yardů od endzony Bills o Mahomesovu přihrávku porval receiver Xavier Worthy se safetym Buffala Colem Bishopem. Oba měli na míči ruku, když balon skončil na zemi, což je běžně v jasném s rozporu s kompletní přihrávkou. Rozhodčí situaci posoudili jako současný catch. Překvapeni nebyli jen fanoušci a hráči hostí, ale i miliony u obrazovek.

Ještě diskutovanější moment přišel v závěru utkání. Rozhodčí na začátku čtvrté čtvrtiny neuznali Buffalu dosažení značky při čtvrtém downu ve chvíli, kdy Bills vedli o bod a usilovali o zvýšení náskoku.

Kouč Sean McDermott byl po zápase zlomený.

Josh Allen (17) z Buffalo Bills se vyhnul padajícímu Chamarrimu Connerovi (27) z Kansas City Chiefs.

„Opravdu jsme mysleli, že to je naše. Rozhodnutí ale bylo jasné, měli jsme ještě další šance.“ Poznamenal smířeně na tiskovce kouč Bills.

Pro Chiefs to bude pátá účast v Super Bowlu za posledních šest let. Jsou hegemonem NFL, jako první tým v historii ji mohou vyhrát třikrát v řadě. Jestli se jim to podaří, to se dozvíme v noci na pondělí 10. února, kdy se v New Orleans střetnou s Philadelphia Eagles. Týmem, který před dvěma lety v Super Bowlu porazili. Zvládnou Eagles odplatu?