Kluk z Ohia sahá po Super Bowlu. O chudobě, beznaději i letech bez fotbalu

Den před Valentýnem se může stát prvním quarterbackem amerického fotbalu v historii, jenž zkompletuje speciální hattrick. V hokeji se hráči, kteří vyhrají Stanley Cup, olympijské hry a mistrovství světa, řadí do takzvaného Triple Gold Clubu.

Pokud Cincinnati zaskočí favorizované Los Angeles Rams a získají Super Bowl, vznikne Burrow Club.

Jen dva quarterbackové, čili hráči na postu rozehrávače, který je pro týmy amerického fotbalu tím zdaleka nejdůležitějším, se mohou pyšnit celkovým vítězstvím v univerzitní NCAA i v Super Bowlu. Oba se mimochodem také jmenují Joe - Montana a Namath.

První fajfku už Burrow ve svém úkolníčku odškrtnutou má, teď mu zbývá ta druhá. Oproti zmíněnému duu má ale jedno významné ocenění k dobru, vyhrál totiž Heisman Trophy pro nejlepšího univerzitního hráče. Jestli vystoupá na vrchol i v NFL, stane se nesmrtelným. V pětadvaceti letech.

A to byl před čtyřmi lety blízko úplnému konci.

Quarterback Joe Burrow ze Cincinnati přihrává míč v zápase proti Kansas City.

Burrow si splnil sen. Po dominantní středoškolské sezoně v dresu Athens Bulldogs, kdy s klubem vyhrál 29 utkání v řadě, si mohl vybírat z nabídek prestižních vysokoškolských programů. Zůstal věrný regionu svého rodiště, a tak kývl univerzitě Ohio State.

„Společně vyhrajeme národní šampionát,“ hlásil mladičký Burrow v rozhovoru poté, co už bylo jasné, kam jeho kroky povedou.

Pravdu měl tak napůl.

Za tři roky v Ohiu naskočil jen do deseti zápasů. Když už se zdálo, že by mohl konečně dostat šanci, zranil ho na tréninku spoluhráč. Myslel si, že má Burrow v rukou míč, a tak jej poslal k zemi.

Zlomená ruka, ztráta pozice, prostě všechno špatně.

Dwayne Haskins, kterého později draftoval Washington, už Burrowa do hry nepustil. A metr devadesát vysoký blonďák se rozhodl pro změnu.

Budeš předávat míč šedesátkrát za zápas

Už odmala měl Burrow předpoklady k tomu, aby se stal kvalitním sportovcem. Měl to v rodině. Jeho dědeček byl basketbalovým rozehrávačem na univerzitě Mississippi State, babička-basketbalistka zase v jednom středoškolském zápase nasázela neuvěřitelných 82 bodů.

Otec, strýc i oba bratři hráli americký fotbal. Oproti Joeovi ale s jedním významným rozdílem, byli to totiž obránci. I nejmladší Burrow měl původně kráčet stejnou cestou, jenže když přišel na svůj první trénink, neměl tým quarterbacka. A bylo jasno.

Velká část rodiny Burrowových hrávala v nějaké fázi svých kariér za univerzitu v Nebrasce, což byla jedna z možných destinací i pro Joea, když rozmýšlel, kam zamíří dál.

„Dlouho jsem váhal, ale rozhodl jsem se Ohio State opustit a prozkoumat další možnosti. Spoluhráči i trenér ví, jak moc je mám rád. Kde budu hrát příští sezonu, rozhodnu v příštích týdnech,“ naťukal na svůj twitterový účet v květnu 2018.

Purpurové dresy vyměnil za fialovo-žlutou kombinaci. Louisiana State University, zkráceně LSU. Tigers patří v hodnocení univerzitních fotbalových programů mezi uznávané, nikoliv však mezi nejlepší. Navíc kvalitní quarterbacky byste v jejich historii hledali složitě.

„Budeš stát na hřišti a šedesátkrát za zápas dostaneš míč jen proto, abys ho předal running backovi,“ varoval syna Jim Burrow, dlouholetý univerzitní kouč.

Jenže Burrow, který konečně dostal pořádnou příležitost, rozložil v dobrém slova smyslu veškeré taktické zvyklosti, které na jihu Spojených států měli.

První sezona byla dobrá, ta druhá - poslední - neskutečná. Historická. Jen těžko překonatelná.

Ještě před ní na sebe Joe upozornil v závěrečném utkání ročníku proti Texasu A&M, to když držel LSU ve hře až do konce divoké přestřelky, kterou louisianský celek nakonec prohrál 72:74. Jakmile zamířil po zápase do šatny, zkolaboval a plácl sebou o zem. Nechal na hřišti úplně všechno.

Joe Burrow kouří doutník v kabině poté, co LSU ovládlo univerzitní NCAA.

Otec Jim po více než čtyřiceti letech uzavřel svou trenérskou kariéru, aby mohl být synovi při jeho rozlučkovém ročníku v univerzitním fotbale nablízku. A spatřil něco, co ještě nikdy dřív k vidění nebylo.

LSU pod Burrowovým vedením vyhrálo všech patnáct zápasů sezony, sám Joe roztrhal univerzitní rekordy svými šedesáti pasovými touchdowny a kromě národního šampionátu pozvedl nad hlavu i Heismanovu trofej.

Video ze slavnostního ceremoniálu obletělo svět. Po převzetí ocenění měl Burrow říct pár slov, jenže nemohl. Byl tak dojatý, že dobrou minutu nezvládl mluvit.

Joe Burrow přebírá Heismanovu trofej v roce 2019:

A když už začal, nehovořil o sobě. Jako první nepoděkoval rodině ani trenérovi, ale své ofenzivní linii. Po jednom vyjmenovával hráče, kteří jej během zápasu chrání, aby nedostal ránu, a opět jen těžko zadržoval slzy.

„Všichni spoluhráči mě přijali s otevřenou náručí, podporovali mě, kluka z Ohia. Svou cestu bych nevyměnil za nic na světě,“ líčil na pódiu Burrow.

Nezapomněl, z jakých poměrů pochází. „Jihovýchod Ohia je velice chudá oblast. Úroveň chudoby je tam oproti průměru Spojených států téměř dvojnásobná. Spousta lidí tam nemá moc důvodů k radosti. Stojím tu teď pro všechny ty děti, které přijdou domů a nemají toho moc k snědku, mají hlad. Dívejte, jednou tady můžete být taky,“ vykládal během svého více než sedmiminutového monologu.

Joe Burrow se speciálně upravenou jmenovkou během takzvané „Senior Night“.

Nezapomněl uctít ani Louisianu. Stát, jehož fotbalově nejznámější univerzita mu dala šanci zazářit, okouzlit. A tak před posledním domácím zápasem na Tiger Stadium oblékl dres se jmenovkou „Burreaux“. Francouzskou verzi svého příjmení zvolil proto, aby vzdal hold Cajunům, národnostní menšině potomků francouzských osadníků.

Před startem utkání ale musel dres převléci, nechal si jej jen na nástup, pravidla NCAA totiž jakkoliv upravené modifikace pravých příjmení na jmenovkách zakazuje.

Cesta k nesmrtelnosti. I s pobitým kolenem

Pak už šlo všechno rychle. Burrow vyhrál univerzitní soutěž a bylo bez debat, že na draftu půjde jako jednička. Pro Cincinnati, které na postu quarterbacka dlouhodobě strádalo, byl jasnou volbou.

Bývá zvykem, že mladí quarterbackové začínají premiérovou sezonu jako náhradníci a postupně dostávají šanci. Tohle byl úplně jiný případ. Od prvního ostrého duelu v sezoně 2020 vedl Bengals na pohled vždy ledově klidný Burrow.

Až do desátého zápasu.

Proti Washingtonu dostal při odhodu pořádnou ránu, jeho levé koleno bylo rázem na maděru. Přetrhané vazy, poničený meniskus. A obavy o budoucnost mladé hvězdy byly rázem na světě.

Joe Burrow (9) ze Cincinnati si vážně poranil koleno v zápase s Washingtonem.

Že všechno dobře dopadlo, je jasné zřejmě jen podle toho, že v noci z neděle na pondělí přivede Burrow mužstvo na trávník losangeleského moderního SoFi Stadium, kde Bengals zabojují o zisk prvního Super Bowlu v klubové historii.

Jestli se to skutečně povede, může celé Cincinnati děkovat Burrowovi.

Už teď se mimochodem stal prvním quarterbackem, jenž si jako jednička draftu zahraje finále NFL ve svém teprve druhém ročníku. Proti němu bude v dresu Los Angeles Rams stát Matthew Stafford, tomu to naopak ze všech jedniček, kteří se do Super Bowlu dostali, trvalo nejdéle - třináct sezon.