Z klaunů největší favorit na Super Bowl. Detroit burácí a chce premiérový triumf

Detroit Lions a nejlepší tým NFL? Tomu by se ještě před pár lety smál téměř každý fanoušek této ligy. Při vyslovení týmu Detroit Lions si většina lidí vybavovala sezonu 2008, kdy se tým nechvalně zapsal do historie jako první s bilancí 0 výher a 16 porážek.

Podobně nechvalných výsledků dosahovali Lions pravidelně a fanoušci již ztráceli víru v to, že by se jejich oblíbený tým mohl někdy dostat na výsluní.

Kontroverzní start

V roce 2020 vyvrcholil zmar Lions propuštěním hlavního trenéra Matta Patricii, kterého nahradil Dan Campbell, jenž v lize působil na postu tight enda a v letech 2006 až 2008 hrál za Lions. Campbell tak byl jako hráč součástí týmu, který si nepřipsal jedinou výhru v sezoně. V roce 2009 pak vyhrál Super Bowl s New Orleans Saints a následně ukončil kariéru.

Amon-Ra St. Brown zdraví fnoušky Detroit Lions.

Hned v následujícím roce se dostal k trenérskému řemeslu v Miami Dolphins a postupně se prosadil až k angažování na post hlavního trenéra Detroit Lions. Tento tah budil rozpaky. V době, kdy NFL týmy hledaly kreativní ofenzivní trenéry, kteří pomáhají nadějným quarterbackům dostat z nich maximum...

To se rozhodně nedá říct o trenérském stylu Campbella. Hned jeho úvodní tisková konference přinesla značnou kontroverzi, když popisoval, jakou hrou se Lions budou prezentovat.

„Nakopeme vás do zubů, jasný? A když nám dáte ránu zpátky, usmějeme se na vás. A když nás srazíte na zem, zvedneme se a cestou nahoru vám ukousneme koleno. Pak se postavíme a budete nás muset srazit ještě dvakrát. A cestou nahoru vám vezmeme i druhé koleno. Pak vstaneme a bude to trvat tři rány, abyste nás znovu dostali dolů. A až se tak stane, urveme vám z vás další kus. A dřív nebo později zůstane stát už jenom jeden – a to budeme my.“

Expert Stephen Smith byl z jeho tiskové konference v šoku. „Lze argumentovat, že by měl být vyhozen jen na základě jeho výkonu na tiskové konferenci,“ hodnotil bezprostředně po ni.

Start v novém působišti neprobíhal podle představ. První sezonu skončil jeho tým s bilancí tří výher, 13 porážek a jedné remízy. Po úvodní sezoně se hodně diskutovalo o tom, jestli Campbell u kormidla vůbec vydrží. Vedení v něm však vidělo klíčovou vlastnost. Navzdory výsledkům z Campbella vyzařovalo umění lídra.

Výjimečný vůdce

Campbell není velký stratég. Podařilo se mu ale naplnit svůj plán o fyzicky a psychicky odolném týmu. Za svůj osobitý přístup si získal bezmezný obdiv a podporu svých hráčů a po slabém první sezoně přišel obrat. Sezonu 2022 již Lions zakončili s bilancí devíti vítězství a osmi porážek a loni se probojovali až do konferenčního finále, kde předtím naposledy byli v roce 1991.

Lions navázali na úspěšnou loňskou sezonu a nyní mají bilanci deseti výher a jedné porážky, což je nejlepší start do sezony v historii týmu. Expert Colin Cowherd ve svém pořadu The Herd měl o síle Lions jasno. „Lions jsou nejlepším týmem v NFL. Je to nejdominantnější tým od roku 2007 a týmu Patriots s Tomem Bradym a Randym Mossem. Kdyby teď Lions hráli v Super Bowlu proti Kansas City Chiefs, tak by byli favoritem o touchdown.“

Dan Campbell, hlavní trenér Detroit Lions, a jeho svěřenec Taylor Decker

Lions hrají další zápas tradičně na Den díkůvzdání proti Chicago Bears a v tomto zápase budou jasným favoritem. Podaří se dříve vysmívanému celku dokráčet až na samotný vrchol a v únoru slavit zisk Super Bowlu?