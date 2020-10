Penězi si Super Bowl nekoupíš, zjistili slavní Cowboys. Jsou pro smích

Cowboys mají vše, co si profesionální sportovní tým může přát. Bohatou historii s tituly, neméně bohatého majitele s ambicemi a celosvětovou značku, která má podle magazínu Forbes hodnotu 5,5 miliardy dolarů. To je o více než miliardu více, než je hodnota Realu Madrid.

Jerry Jones koupil Cowboys v roce 1989 za 150 milionů dolarů a v devadesátých letech je dovedl hned třikrát k titulu. Díky tomu si nyní 78letý miliardář vysloužil místo ve vysoce prestižní síni slávy.

Jenže většího úspěchu se dočkali Cowboys v roce 1995, kdy naposled zvítězili v Super Bowlu. Od té doby se nepodívali ani do konferenčního finále. Největší slávou posledních dvou dekád tak bylo otevření nového stadionu s kapacitou 80 000 fanoušků v roce 2009. To je pro klub s takovým renomé hrozně málo.

Trable s Dakem

Přitom ambice týmu jsou každý rok nejvyšší. Jones, který působí i jako generální manažer, chce ukázat, že umí sestavit kádr na titul. Někteří odborníci i fanoušci právě působení Jonese jako generálního manažera označují za hlavní důvod dlouhodobého neúspěchu.

Leighton Vander Esch z Dallas Cowboys naslouchá defenzivnímu koordinátorovi Miku Nolanovi.

„Pro Jonese je důležitější vyhrávat jeho způsobem než vyhrávat. Ani 25 let neúspěchu ho nemotivovalo k tomu, aby se změnil,“ dodal k osobitému vedení týmu zkušený analytik Michael Lombardi, který pracoval pro legendy NFL jako Al Davis, Bill Walsh nebo Bill Belichick.

Nevydařené předsezonní vyjednávání o nové smlouvě s největší hvězdou týmu Dakem Prescottem bylo prvním znamením další promarněné sezony. Zatímco Patrick Mahomes i Deshaun Watson ve svých týmech dostali novou lukrativní smlouvu, Jones a Prescott se nedohodli.

BrooklynDad_Defiant! @mmpadellan Jerry Jones and ENTIRE #DallasCowboys team #TakeTheKnee in solidarity. Class act. This is how REAL leadership looks, @realDonaldTrump. https://t.co/radAskO0NJ oblíbit odpovědět

Prescott se rozhodl letošní sezonu odehrát pod tzv. franchise tagem. Tým si tím pojistil jeho služby o další rok, ale musí mu vyplatit téměř 31,5 milionů dolarů.

Prescott doufal, že vydařený ročník mu pomůže ještě zlepšit novou smlouvu. Jenže ošklivě vypadající zlomenina kotníku v pátém zápase mu ukončila sezonu. A tím nejspíše pohasly i naděje Cowboys.

McCarthy zklamal

Cowboys ještě před zraněním Prescotta nehráli podle představ. Do týmu přišel nový hlavní trenér Mike McCarthy, který vyhrál Super Bowl s Green Bay Packers v roce 2010. Po roční pauze měl být McCarthy tím pravým, kdo dostane Cowboys zpět mezi elitu.

„Spousta fanoušků čekala velkou sezonu. Tím jsou ostatně fanoušci Cowboys vyhlášení a je to tak každý rok. S novým koučem se ale čekalo ještě více,! popsal situaci hlavní trenér Pardubice Stallions a velký fanoušek Cowboys Petr Košťál.

Sen o vydařené sezoně se rychle začal rozplývat. Obrana Cowboys patří prakticky k nejhorším v celé lize. Prescott byl schopen držet Cowboys ve hře, ale po zranění ho jeho náhradník Andy Dalton nedokázal zastoupit. Prohra 3:25 proti slabému Washingtonu jen podtrhla zmar Cowboys. Navíc Cowboys přišli kvůli zranění i o Daltona.

„Čekal jsem rozhodně více. Myslím, že řada hráčů hraje pod své možnosti. Fotbalový tým je tak složité ústrojí, že pro člověka, který není jeho součástí, je takřka nemožné určit vinu kouče na celkových výkonech,“ dodal fanoušek Cowboys Košťál

Vzpoura v týmu?

Tým aspirující na vítězství v divizi se rychle dostal do spirály vedoucí na dno. Tragické výsledky se odrazily v náladě uvnitř týmu. Na veřejnost začala prosakovat nespokojenost hráčů s novými trenéry. „Totálně nepřipravení. Nic nás neučí. Nedokážou se přizpůsobit a udělat změny. Nejsou zkrátka dobří ve své práci,“ uvedla některé stížnosti hráčů Jane Slaterová z NFL Network.

McCarthy se rozhodl provést čistku ve svém týmu. Nejprve poslal Eversona Griffena do Detroitu a následně propustil další dva zkušené hráče - Dontara Poeho a Daryla Worleyho.

„Vyhazov Worleyho s Poem neuvolní hodně peněz v platovém stropu. Jde víc o atmosféru v šatně než o peníze,“ hodnotil vyhazov hráčů Lombardi.

Everson Griffen má radost z výhry Dallas Cowboys nad New York Giants

V úterý je v NFL uzávěrka přestupů, a tak je možné, že se Jones a McCarthy rozhodnou ještě několika hráčů zbavit. Cowboys mají velký prostor pod platovým stropem a s Jerry Jonesem za kormidlem je každý jejich krok nepředvídatelný. Že by Cowboys zbrojili na druhou polovinu sezony, už asi nevěří ani jejich největší fanoušek.

„Jones není člověk, co hází ručník do ringu. Rozhodně sezonu neodepíše. Divoké výměny ale neočekávám a myslím, že Jones dá McCarthymu šanci ukázat, že si jeho důvěru zaslouží s tím, co na soupisce má,“ predikuje Košťál.

Cowboys jsou v suverénně nejhorší divizi v NFL, a tak i s bilancí dvou výher a pěti porážek zůstávají ve hře o vítězství v divizi a tím postupu do play off. Na prvním místě jsou nyní Philadelphia Eagles, kteří mají na kontě dvě výhry, jednu remízu a čtyři porážky. Momentálně je ale téměř nepředstavitelné, že by se Cowboys dokázali v případném play off dostat daleko.