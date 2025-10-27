Historický úspěch: Češi porazili Dánsko a na ME v americkém fotbale končí pátí

Český tým amerického fotbalu překonal dosavadní historické maximum v podobě osmého místa na mistrovství Evropy, když na městském stadionu ve Znojmě v zápase o konečnou pátou příčku porazil Dánsko 23:0. Po největším úspěchu národního týmu oznámil Daniel Leško konec na postu hlavního trenéra.

Čeští reprezentanti v americkém fotbalu oslavují výhru nad Dánskem. | foto: ČAAF

Jako první začali v útoku domácí a running back Jakub Březina navázal na výborný výkon ze Švédska, kdy v prvních dvou akcích zápasu připsal 11yardový a 21yardový zisk. Na jeho práci navázal Adam Žouželka, který posunul tým o 13 yardů směrem k endzóně, ale dobře rozehraný drive skončil interceptionem, který zachytil dánský obránce Baekgaard.

Dánský útok ale odevzdal míč už po třech akcích, když na třetí down zachytil nahrávku Carstense Jan Telnar. Také ve druhém drivu se českému týmu dařilo ukrajovat yardy po zemi. Březina si opět připsal naběhané yardy. A práci pak po něm opět převzal Žouželka, který si z 9 yardů našel cestu až do endzóny pro úvodní touchdown zápasu.

Další dánský útok rychle skončil po třech akcích. Při prvním běhu Březiny sice český hráč získal hodně yardů, ale vypadl mu míč z rukou, takže po tzv. „fumblu“ začali opět útočit Dánové. Ti však nabídku od Čechů nevyužili a museli opět odkopávat míč.

Český reprezentant v americkém fotbalu proniká dánskou obranou.

K druhému touchdownu se český tým propracoval v průběhu druhé čtvrtiny, když se dánská ofenziva pokoušela na vlastní 44 yardové linii zkonvertovat 4 down a 1 yard. Skvěle hrající česká obrana ale vystavila soupeři stopku. Krátké hřiště následně přetavil v druhý touchdown zápasu quarterback Amos Feranec, který se neodvážil nahrát a sám si doběhl pro devítiyardový touchdown. Češi se po úspěšném potvrzení kickera Marka Hruboně dostali do vedení 14:0.

V této části zápasu se začínal probouzet především passový útok hostů, který byl schopen se posouvat po hřišti. Dlouhý drive se nakonec zastavil 13 yardů od enzdóny, kdy dvě minuty před koncem druhé čtvrtiny obrana českého týmu nedovolila soupeři získat první down. Dánové se ještě do konce poločasu dostali ještě jednou na míč, ale první půli uzavřel sackem Marek Daník.

Češi šokovali Švédy, jdou si pro historický úspěch amerického fotbalu

Třetí čtvrtině vládly obě obrany. Češi dostali skvělou příležitost, když se punt Hruboně nepodařilo zpracovat dánskému returnerovi a volný míč získal na soupeřových 35 yardech Petr Kratochvíl. Tuto nabídnutou situaci ale český tým k dalším bodům nevyužil. Na čtvrtý down zůstal na hřišti Feranec, který nakonec odkopl míč na čtyři yardy od soupeřovy endzóny.

Po false startu se navíc míč posunul ještě o další dva yardy blíže k endzóny. Carstens chtěl na první down házet, ale jeho přihrávku zablokoval Miloš Novák, od kterého se vrátil míč do rukou dánského quarterbacka. Jeho druhý pokus o pass už byl pouhým zahozením míče a po intentional groundingu v endzóně získali Češi další 2 body.

Do závěrečné čtvrtiny se vstupovalo za stavu 16:0 pro domácí. Téměř pětiminutovým drivem se český útok postupně prokousal k blízkosti endzóny, kde z pěti yardové linie si doběhl pro touchdown Jakub Březina. Do konce zápasu v té chvíli zbývalo necelých 7 minut a Češi navýšili vedení na 23:0.

Dánský útok už se k dalšímu ohrožení endzóny nedostal. Závěrečnou tečku za zápasem udělal před domácím publikem znojemský cornerback Daniel Šťastný, který 16 sekund před koncem zápasu zabojoval o míč, který Carstens směřoval na svého receivera. Interception Šťastného pečetil výhru českého týmu 23:0 a historické páté místo na Mistrovství Evropy.

„Obrana zahrála skvělý zápas, ta nula jde jednoznačně za ní. Útok byl trochu dole ve třetí čtvrtině, ale pak se zase zvednul v závěrečné čtvrtině a kontrolovali jsme zápas. Výsledek odpovídá výkonu na hřišti,“ zhodnotil zápas hlavní trenér Daniel Leško. Ten bezprostředně po zápase v televizním rozhovoru oznámil, že se jednalo o jeho poslední zápas na pozici hlavního kouče. „U fotbalu jsem 30 let a chci si teď hlavně odpočinout,“ dodal na závěr.

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Trmal je špička, Krejčí motivátor a inspirátor. Kouč Frťala o pilířích Teplic

Brankář Matouš Trmal udělal zkraje ligového podzimu chyby, které stály fotbalové Teplice body. Kouč Zdenko Frťala svou největší letní posilu v krizi podržel a teď se mu to gólman vrací, za posledních...

27. října 2025  14:29

Sparťanští kapitáni Haraslín a Chlapík exkluzivně: Doma mi tak neříkejte!
27. 10.

