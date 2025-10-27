Historický úspěch: Češi porazili Dánsko a na ME v americkém fotbale končí pátí

Jako první začali v útoku domácí a running back Jakub Březina navázal na výborný výkon ze Švédska, kdy v prvních dvou akcích zápasu připsal 11yardový a 21yardový zisk. Na jeho práci navázal Adam Žouželka, který posunul tým o 13 yardů směrem k endzóně, ale dobře rozehraný drive skončil interceptionem, který zachytil dánský obránce Baekgaard.
Dánský útok ale odevzdal míč už po třech akcích, když na třetí down zachytil nahrávku Carstense Jan Telnar. Také ve druhém drivu se českému týmu dařilo ukrajovat yardy po zemi. Březina si opět připsal naběhané yardy. A práci pak po něm opět převzal Žouželka, který si z 9 yardů našel cestu až do endzóny pro úvodní touchdown zápasu.
Další dánský útok rychle skončil po třech akcích. Při prvním běhu Březiny sice český hráč získal hodně yardů, ale vypadl mu míč z rukou, takže po tzv. „fumblu“ začali opět útočit Dánové. Ti však nabídku od Čechů nevyužili a museli opět odkopávat míč.
K druhému touchdownu se český tým propracoval v průběhu druhé čtvrtiny, když se dánská ofenziva pokoušela na vlastní 44 yardové linii zkonvertovat 4 down a 1 yard. Skvěle hrající česká obrana ale vystavila soupeři stopku. Krátké hřiště následně přetavil v druhý touchdown zápasu quarterback Amos Feranec, který se neodvážil nahrát a sám si doběhl pro devítiyardový touchdown. Češi se po úspěšném potvrzení kickera Marka Hruboně dostali do vedení 14:0.
V této části zápasu se začínal probouzet především passový útok hostů, který byl schopen se posouvat po hřišti. Dlouhý drive se nakonec zastavil 13 yardů od enzdóny, kdy dvě minuty před koncem druhé čtvrtiny obrana českého týmu nedovolila soupeři získat první down. Dánové se ještě do konce poločasu dostali ještě jednou na míč, ale první půli uzavřel sackem Marek Daník.
Třetí čtvrtině vládly obě obrany. Češi dostali skvělou příležitost, když se punt Hruboně nepodařilo zpracovat dánskému returnerovi a volný míč získal na soupeřových 35 yardech Petr Kratochvíl. Tuto nabídnutou situaci ale český tým k dalším bodům nevyužil. Na čtvrtý down zůstal na hřišti Feranec, který nakonec odkopl míč na čtyři yardy od soupeřovy endzóny.
Po false startu se navíc míč posunul ještě o další dva yardy blíže k endzóny. Carstens chtěl na první down házet, ale jeho přihrávku zablokoval Miloš Novák, od kterého se vrátil míč do rukou dánského quarterbacka. Jeho druhý pokus o pass už byl pouhým zahozením míče a po intentional groundingu v endzóně získali Češi další 2 body.
Do závěrečné čtvrtiny se vstupovalo za stavu 16:0 pro domácí. Téměř pětiminutovým drivem se český útok postupně prokousal k blízkosti endzóny, kde z pěti yardové linie si doběhl pro touchdown Jakub Březina. Do konce zápasu v té chvíli zbývalo necelých 7 minut a Češi navýšili vedení na 23:0.
Dánský útok už se k dalšímu ohrožení endzóny nedostal. Závěrečnou tečku za zápasem udělal před domácím publikem znojemský cornerback Daniel Šťastný, který 16 sekund před koncem zápasu zabojoval o míč, který Carstens směřoval na svého receivera. Interception Šťastného pečetil výhru českého týmu 23:0 a historické páté místo na Mistrovství Evropy.
„Obrana zahrála skvělý zápas, ta nula jde jednoznačně za ní. Útok byl trochu dole ve třetí čtvrtině, ale pak se zase zvednul v závěrečné čtvrtině a kontrolovali jsme zápas. Výsledek odpovídá výkonu na hřišti,“ zhodnotil zápas hlavní trenér Daniel Leško. Ten bezprostředně po zápase v televizním rozhovoru oznámil, že se jednalo o jeho poslední zápas na pozici hlavního kouče. „U fotbalu jsem 30 let a chci si teď hlavně odpočinout,“ dodal na závěr.