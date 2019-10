Při americkém fotbalu se můžu krásně vybláznit, říká Dunovský

„Byl to zápas, ve kterém jsme mohli překvapit,“ věděl dvaadvacetiletý Dunovský. Nicméně Češi nakonec v zahajovacím utkání úvodní fáze mistrovství Evropy podlehli Francouzům 3:28.

Jak jste si zápas v reprezentačním dresu užíval?

Nebyla to moje premiéra, tu jsem si odbyl loni na turnaji tří národů. Každopádně je škoda, že jsme nevyužili toho, že Francouzi nepřijeli úplně ve stoprocentní kondici.

Do poločasu jste se přitom drželi velmi dobře...

Přesně tak. Obrana nám fungovala výborně, jenže zápas jsme nezvládli v útoku. Udělat jen tři body za zápas, to je málo. S tím se vyhrát nedá.

Zdálo se, že vás zpočátku soupeř podcenil, souhlasíte?

Ano, myslím, že k nám úřadující mistři Evropy přijeli s tím, že to s námi bude jednoduché. Jenže my jsme na ně nastoupili a oni nám první body dali až těsně před koncem úvodní půlky.

Vy konkrétně jste trávník na stadionu v Jiráskově ulici znal do detailu...

To je pravda, taky proto to byl pro mě příjemný zážitek. Stadion je tady krásný, dorazilo dost lidí a vyšlo i počasí.

Rodinu jste měl v hledišti kompletní?

Rodiče jeli akorát z Moravy, takže to měli při cestě. Pocházím totiž z Pardubic. Jsem takový přespolní Gladiátor. (směje se)

Úvodní fáze evropského šampionátu se hraje mimo sezonu, jak se udržujete v kondici?

Prakticky jsem z přípravy vůbec nevypadl. Skončili jsme s Vysočinou někdy na začátku prázdnin, a jelikož jsem věděl, že budu v reprezentaci, tak jsem dál chodil do posilovny, běhal a dělal atletiku. Takhle jsem to měl celé léto. A myslím, že moje aktuální forma je na slušné úrovni.

Chybět byste tedy neměl ani ve druhém utkání v Srbsku?

Přesně tak, jedeme tam za čtrnáct dnů. Autobusem to sice bude hodně dlouhá cesta, ale i tak se všichni těšíme. Jinak to prostě nejde. Holt budeme muset častěji stavět, abychom si protáhli nohy. (usmívá se)

V reprezentaci jste byl jediný zástupce Vysočina Gladiators. Bude to tak platit i nadále? Myslím tím, jestli neplánujete nějaký přestup?

Ne, budu pokračovat tady. Právě v neděli jsme domlouvali ještě nějaké podmínky. Každopádně náš tým vypadá slibně. Myslím, že další extraligová sezona bude zajímavá.

Jakému zaměstnání se věnujete? A nemáte problém ho skloubit s americkým fotbalem?

Pracuji v bankovnictví, dělám hypotečního specialistu. A skloubit to jde v pohodě, je to poměrně flexibilní zaměstnání.

Takže v běžném životě jste slušný úředník se vstřícným přístupem k zákazníkům a svoji drsnou stránku si chodíte vybíjet na hřiště při americkém fotbalu?

(směje se) Je to tak. Mým denním chlebem jsou košile a polobotky a při fotbalu se na hřišti pak můžu krásně vybláznit.