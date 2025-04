Jako Hašek, jako Brady. Dundáček je zpět na hřišti a hned zničil Bratislavu

Hráči Vysočiny vstupovali do loňského semifinále Snapbacks ligy na domácím hřišti proti Znojmo Knights v roli favorita. Gladiators ale poměrně nečekaně prohráli a vše nasvědčovalo tomu, že to byl pro Jana Dundáčka poslední soutěžní zápas. Držitele osmi trofejí pro Hráče roku měl vystřídat 24letý Vít Bezecný. Jenže ten se hned v 2. kole zranil na hřišti Nitra Knights.

„S Gladiators jsem byl v kontaktu a na stole byla možnost, že bych vypomohl, kdyby se něco stalo, ale nikoho nenapadlo, že se to stane takto brzy,“ vysvětlil Dundáček.

Legendární quarterback stihl před zápasem s Bratislava Monarchs jen tři tréninky. „Je tu pár nových tváří, se kterými jsem se ještě nesehrál. Systém je ale stejný, který jsem tvořil.“

Zápas proti Monarchs vyšel Dundáčkovi fantasticky, když byl u šesti touchdownů. Pět touchdownů si připsal po přesných přihrávkách na své spoluhráče a jeden přidal po zemi. K tomu se přidala i výborná hra obrany, která povolila soupeři jen 7 bodů.

„Zhodnotil bych to samozřejmě pozitivně, protože jsme dali 50 bodů. Ode mě to byl malinko ospalý start, ale myslím, že jsem se do toho vrátil a bylo to fajn.“

Záchranná brzda Dundáček

Gladiators si podobný scénář se zachráncem Dundáčkem vyzkoušeli již v roce 2022. Tehdy také ve 2. kole přišli o svého quarterbacka a Dundáček se poprvé vrátil z fotbalového důchodu. Nakonec se Gladiators dostali až do finálového Czech Bowlu, kde nakonec prohráli s Prague Lions 29:35.

Takto loni Jan Dundáček slavil zisk českého titulu s Prague Black Panthers. Letos už bude hrát za Znojmo Knights.

Dundáček v týmu vydržel i další sezony a v roce 2023 dovedl opět Gladiators do finále proti Ostrava Steelers. Fantastickým závěrem nasměroval svůj tým k výhře 42:28 a kromě mistrovského poháru získal trofej pro nejužitečnějšího hráče finále a následně se stal poosmé Hráčem roku.

Nyní čeká na Gladiators mnohem těžší test v podobě Znojmo Knights, kteří jsou na prvním místě Snapbacks ligy a jako jediný tým v letošním ročníku neprohrál. Jihomoravané v posledním kole zvítězili v repríze loňského finále nad Nitra Knights 17:13. Loňské semifinále mezi Gladiators a Knights přinesl dramatickou koncovku, ve které znojemští hráči uhájili těsné vedení 22:21.