Síla Gladiators? To je hlavně super parta a mozek hry Reggie Langford

„Kdybych řekl před dvěma nebo třemi měsíci, že na začátku třikrát vyhrajeme, tak bych tím určitě spustil strašnou kritiku,“ hlásil s úsměvem kouč prozatím stoprocentně úspěšných nováčků Paddock ligy.

Takže vy jste tušil, že je tým schopný uhrát na úvod všechny body?

My jsme si dali za cíl jít do play off. Ale je pravda, že ty poslední tři měsíce jsme na trénincích viděli, jak se chlapi snaží a jak jsou šikovní. Šlo jen o to zjistit na prvním zápase, jak to bude fungovat. A sice to byl dost šílený zápas (Vysočina vyhrála v Brně se Sígrs 50:49), ale my v něm uspěli a tím jsme si trochu ujasnili, kdo jsme.

Zatímco do prvního i druhého utkání jste nastupovali z pozice outsidera, nyní v souboji s brněnskými Aligátory jste byli naopak poprvé favoriti. Musel jste hráče hodně krotit, aby soupeře nepodcenili?

Překvapivě ne. Mám štěstí, že chlapi přistupují ke každému utkání zodpovědně. Uvidíme, jak to bude dál. Teď nás čekají zápasy se soupeři z jiné divize a pak se hlavně musíme dobře nachystat na odvety.

V čem je hlavní síla týmu?

To je kombinace mnoha věcí. Tak především je to super parta, kterou tady máme. Naši hráči se pořád chtějí učit a umí přijmout i kritiku. Neskutečně se zlepšují. Přitom vlastně jenom dva z nich zažili před touhle sezonou první ligu, jinak ostatní jsou vychovaní tady u nás nebo hráli nižší soutěže.

A další přednosti?

Určitě musím zmínit Reggieho Langforda. Jestliže v americkém fotbale existuje pozice, která klade důraz na individualitu, tak je to quarterback a Reggie je obrovsky zkušený hráč, spolehlivý. Skvělý lídr, který posouvá tým na vyšší level.

Zmínil jste, že hráči umí přijmout kritiku. Ovšem vzhledem k dosavadním výsledkům snad ani nebyla z vaší strany potřeba. Nebo snad ano?

To byste se divila. (směje se) Vždycky když skončí zápas a my se pak koukáme na video, tak hráčům říkáme: Nedívejte se na hezké akce, ty si pak sestříháte až po sezoně a dáte na Facebook, teď sledujte, co nefunguje. A toho je pořád dost.

Jako například?

Tak třeba minule proti Ostravě jsme předvedli špatnou práci s časem. Dali jsme ho soupeři hodně na to, aby skóroval. Proto jsme to tentokrát udělali jinak. Klukům jsme řekli, aby, pokud povedeme, začali čas tahat. Jasně, pro diváky kvůli tomu byla druhá půle asi trochu nudná, jenže to tak prostě muselo být.

Brali hráči to, že budou hrát v přímém televizním přenosu, jako další motivaci?

Pro nás všechny to byla hlavně odměna. Za to, že jsme se během posledních let dostali ze čtvrté ligy až do té nejvyšší. Kluci dávají americkému fotbalu opravdu hodně času, takže tohle měla být jejich oslava. Nechtěli jsme se předvádět. Protože ve chvíli, kdy se lidi převádějí, to obvykle za moc nestojí.