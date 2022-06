Gladiátoři slavili proti Bratislavanům úspěch i na rezervním hřišti

„Skóre sice napovídá, že to nebyl nejtěžší zápas, který jsme odehráli, ale na druhou stranu soupeř svoji kvalitu určitě měl,“ uvedl na adresu poražených Monarchs člen elitního útoku Gladiators Jan Dunovský.

Právě on byl tím, kdo položil jako první míč do koncové zóny a nasměroval tak svůj tým k vítězství.

„Rád bych se býval zapojil ještě mnohem víc, ale musím pěkně postupně, pomalu, abych něco neuspěchal,“ připomněl, že souboj s Bratislavou byl jeho prvním po dlouhé pauze zaviněné zraněním.

Na první pohled se zdálo, že se jeho návrat vydařil na výbornou. Jak už bylo řečeno, Dunovský si připsal jeden touchdown a jeho mužstvo vyhrálo.

Jenže.

„Dneska už to zranění zase cítím docela pekelně. Znovu se to sice neutrhlo, ale ideální můj stav ještě rozhodně není. Je jasné, že nějaká pauza zase přijde,“ povzdechl si včera odpoledne pětadvacetiletý rodák z Pardubic.

Každopádně do play off, které se blíží, by chtěl být úplně fit. Mimochodem, mimo hru byl před startem závěrečné části i loni.

„To zranění, které mám, je u sprinterů na mé pozici poměrně časté,“ prozradil Dunovský. „Proti Bratislavě jsem nastoupil hlavně proto, abych měl nějakou zápasovou praxi. Abych po čtvrt roce na marodce nenaskočil rovnou do play off,“ dodal Dunovský.

Kromě něj se pod výsledek výrazně podepsal také Jan Dundáček, který zaznamenal dokonce dva touchdowny. Gladiátoři tak jasnou výhrou ukázali, že vítězit doma umí i jinde než jen na stadionu FC Vysočina. S Monarchs si to totiž v neděli v Jihlavě rozdali v areálu Na Stoupách.

„Za mě to bylo perfektní prostředí. Co by jiné týmy daly za to, aby měly takové rezervní hřiště. Někde takové nemají ani jako hlavní,“ hlásil Dunovský. „Navíc přišlo i relativně dost diváků a vyšlo také počasí, takže by se dalo říct, že jsme si užili povedené nedělní odpoledne,“ dodal s úsměvem.

Další soutěžní zápas odehrají Gladiátoři, kteří už mají jistou účast v play off, nadcházející neděli od 15.00 v Přerově.