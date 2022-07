Nejhorší výkon, štvalo kouče Gladiators. Ukázali srdce, chválil trenér šampionů

Nejlepší volba. Gladiators táhl nestárnoucí Dundáček Nejprve to byla blesková dohoda na jeden zápas. Poté vynucený záskok na dobu, než se uzdraví zraněný quarterback. A nakonec se z toho vyklubala úspěšná spolupráce do konce sezony. Vysočina Gladiators do nedělního Czech Bowlu, finále tohoto ročníku nejvyšší české soutěže v americkém fotbale, nastoupili na klíčové pozici s Janem Dundáčkem. Šestatřicetiletý veterán, sedmi- násobný hráč roku, znovu prokázal své kvality. „Strašně mě překvapil,“ přiznává hrající předseda klubu Vysočina Gladiators Martin Kulha. „Nečekal jsem, že bude až na takové úrovni. Zvlášť potom, co dva roky nehrál.“ Jan Dundáček (uprostřed) z Gladiators se raduje z touchdownu. Právě Dundáček, který je žijící legendou amerického fotbalu v České republice, držel dvěma touchdowny v nedělním finále naděje Gladiators na případný obrat. „Kdybychom to otočili a vyhráli, možná mohl získat cenu MVP,“ myslí si Kulha, že Dundáček mohl být nejužitečnějším hráčem finále. „Bohužel, nechali jsme se v první čtvrtině zahrabat do strašně velké díry,“ litoval Dundáček, že Vysočina na začátku zápasu rychle prohrávala o tři touchdowny. Hosté však za Žižkově zabrali a duel ještě dokázali zdramatizovat. Nakonec prohráli 29:35. I tak však mohli být spokojení. „Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že se nám v jejím průběhu zraní quarterback, my se dostaneme do finále, kde s Lions prohrajeme o jeden touchdown, asi bych řekl: O. K., to beru,“ připouští Kulha. Klíčový moment sezony přišel už ve druhém kole, v polovině dubna, kdy „Glads“ padli doma právě s pražskými Lions. Vedle porážky 19:35 je daleko více mrzelo vážné zranění americké posily Ryana Pahose. „Když se vám zraní quarterback, je to pro tým veliká rána. Je to tak specifická pozice, že se těžko nahrazuje,“ vysvětluje Kulha. „To, že jsme získali Honzu Dundáčka, byla v té situaci jednoznačně nejlepší volba,“ myslí si. Prvotní záskok na následující duel s brněnskými Sígrs se později proměnil v dohodu spolupráce až do začátku června. „To byl reálný termín, kdy už by se Ryan mohl vrátit,“ říká Kulha. „Ryan se do té doby skutečně uzdravil, pak ale přišel zase problém, že nedostal vízum.“ A tak quaterback Dundáček s Gladiators došel až do Czech Bowlu. Otázkou zůstává, zda na Vysočině bude působit i příští rok. „Těžko říct, jsme pár hodin po finálovém zápase. Uvidíme,“ nechce Kulha přebíhat událostem. (rtd)