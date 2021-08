Gladiátoři už mají jistotu: sezonu budou mít úspěšnou

Do konce základní části nejvyšší domácí soutěže amerického fotbalu sice zbývá jihlavskému týmu odehrát ještě jeden zápas s brněnskými Aligátory, nicméně do něj už půjdou coby druhý jistý účastník finále. O domácí titul si to Gladiátoři rozdají s pražskými Lions.

„Samozřejmě že když už jsme se dostali tak daleko, chceme to dotáhnout až do konce,“ ujišťuje předseda vysočinského klubu Martin Kuľha, který je zároveň i jedním z hráčů. „Před sezonou jsme si řekli, že minimum pro to, abychom mohli říct, že tenhle ročník bude úspěšný, je účast v Czech Bowlu. A to se povedlo,“ pochvaluje si.

Radost jihlavského týmu je o to větší, že rozhodující bitvu o titul bude 11. září hostit právě stadion v Jiráskově ulici v Jihlavě. „Jsme moc rádi, že můžeme našim příznivcům ukázat americký fotbal na nejvyšší domácí úrovni. Chceme se jim odvděčit za to, jak nám fandí a podporují nás,“ připomíná Kuľha, že Gladiátoři mají možná aktuálně nejlepší fanouškovské zázemí ze všech týmů amerického fotbalu v Česku.

Přivezli jasné vítězství

Definitivní jistotu, že v tabulce Kittfort ligy skončí nejhůř druzí, získali svěřenci trenéra Ondřeje Pauluse v nedělním utkání na hřišti Ostrava Steelers, kde zvítězili jednoznačně 28:0.

„Na začátku byl zápas poměrně vyrovnaný, jenže ve druhé čtvrtině se domácím zranil quarterback, což se na jejich výkonu podepsalo. Pak už bylo rozhodnuto. Do té doby to ovšem až tak jednoduché nebylo,“ vrací se k vítěznému duelu kouč Gladiátorů.

Ve druhé polovině utkání se každopádně do hry dostali i hráči, kteří obvykle tolik prostoru nedostávají. „Chtěli jsme, aby se i oni zapojili. Hráli jsme na krásném stadionu, bylo pěkné počasí, tak doufám, že si to všichni náležitě užili,“ dodává Paulus.

Ten se nyní s týmem chystá na poslední utkání dlouhodobé části, v němž doma jeho svěřenci změří síly s brněnskými Aligátory. Otázkou je, v jaké sestavě Gladiátoři nastoupí, zda nebude trenér šetřit opory na už zmiňovaný Czech Bowl s Lions.

„Ono se to jednoduše řekne: pošleme na hřiště náhradníky, jenže vždycky to taky nejde. Zkrátka ne na každý post máme náhradníky,“ vysvětluje Paulus. „Prostě nastoupíme silně, a pokud se nám povede rozhodnout už v první půli, protože jsme samozřejmě favoriti, tak potom můžeme některé kluky šetřit,“ doplňuje.

Každopádně vyhrát chtějí Gladiátoři určitě. „Už taky proto, abychom si nenarušili atmosféru v týmu před rozhodujícím zápasem,“ prozrazuje kouč.