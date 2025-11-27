První zápasy amerického fotbalu na Den díkůvzdání se hrály už v roce 1876, ale opravdovou tradici, která drží dodnes, nastolili Detroit Lions v roce 1934. Od té doby hrají pravidelně domácí zápas přímo ve čtvrtek na tento svátek. Podobně jsou na tom také Dallas Cowboys.
Jeden z nejpopulárnějších týmů NFL je ve sváteční den lákadlem i pro diváky, kteří pravidelně NFL nesledují. Experiment, kdy v sedmdesátých letech St. Louis Rams nahradili Cowboys, nevyšel. „Chcete zápas na Den díkůvzdání zpět?“ ptal se tehdejší komisař NFL Pete Rozelle.
Generální manažer Cowboys Tex Schramm měl jasno. „Pouze pokud to bude trvale.“ A tak si Lions a Cowboys každý rok drží tradici domácích zápasů. Bez ohledu na formu či sílu kádru.
Bitva a krále severu
Letos se na Thanksgiving utkají Green Bay Packers s Lions, Kansas City Chiefs s Cowboys a Cincinnati Bengals s Baltimore Ravens.
Zvláštní pozornost přitahuje duel Cowboys s Chiefs. Kansas City letos nepůsobí tak dominantně jako v předchozích sezonách, pročež tento souboj slibuje být mimořádně vyrovnaným. Cowboys navíc předvedli ohromující formu – v minulém týdnu otočili zápas proti Philadelphii z 0:21, což jim dodalo sebevědomí i momentum.
Z českého prostředí amerického fotbalu
Český reprezentační quarterback a finalista letošního ročníku Snapbacks ligy Amos Feranec míří z Ostrava Steelers do Prague Black Panthers v AFL.
U duelu Ravens – Bengals hraje roli silná domácí obrana Baltimoru, zatímco Packers – Lions zůstává tradičním divizním střetem, kde může rozhodnout jediná chyba.
Jejich divize NFC North je letos neuvěřitelně vyrovnaná. Na čele zatím překvapivě sídlí Bears z Chicaga. Pro Packers a Lions jde o dvojnásobně důležité utkání.
A v lize nezapomínají ani na Black Friday. Symbol nákupní horečky, který je ve Spojených státech již neodlučitelnou součástí svátečního víkendu. Pro obchody je to jeden ze stěžejních dní v roce. Některé otevírají v brzkých ranních hodinách a těší se na nápor zákazníků, kteří se perou o zboží ve slevě.
Národní maloobchodní federace uvádí, že v loňském roce nakupovalo přes víkend na svátek Díkůvzdání 180 milionů Američanů. Černý pátek je v Americe neoficiálním zahájením vánočních nákupů. Velký počet Američanů však ale najdete na tento svátek u televizorů při sledování NFL.
Pátek ozdobí bitva Philadelphia Eagles a Chicago Bears. Slibuje atraktivní setkání dvou odlišných stylů. Chicago pod vedením trenéra útoku Bena Johnsona sází na dynamiku v ofenzivě. Proti nim však stojí domácí skvěle organizovaná obrana Vica Fangia, která vyniká pro soupeře těžko čitelným schématem a silným tlakem na quarterbacka. Eagles umí zavřít střed hřiště a nutí soupeře k chybám.
Domácí jsou favoritem, ale hosté vyhráli sedm z posledních osmi utkání, a tak páteční bitva může být podobně atraktivní jak první dvě čtvrteční na Díkuvzdání.