Nikdo v celé ligové historii nemá tolik vítězství jako on. Pozadu je už i Jaroslav Vejvoda, legendární kouč Dukly z šedesátých a sedmdesátých let. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský v neděli na...

Holoubek chválil defenzivu a vyhlíží posily do útoku: Millu jsme předržovat nechtěli

Vážil si další remízy s jedním z pohárových zástupců. „Impulz do další práce. Do něčeho, co tady rozjíždíme a co se tady rodí,“ říkal David Holoubek, trenér Dukly, po výsledku 1:1 s Baníkem Ostrava.