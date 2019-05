Zubař s píšťalkou. Video posunulo naší práci kupředu, tvrdí rozhodčí

I tak si Gazdík prožil na hřišti perné okamžiky.

Je rok 2016 a finále pražských rivalů se blíží ke konci. V poslední akci zápasu zachytává Jan Dundáček, hvězda Prague Black Panthers, míč soupeře, čímž ukončuje naděje na obrat Prague Lions. Jenže Dundáček skončil ve vlastní endzóně a hráči Lions signalizují, že by měli dostat dva body a vyhrát titul. Pro sedmičlennou sestavu rozhodčích přichází v samotném závěru nepříjemný okamžik. Black Panthers slaví, Lions se dožadují dvou bodů.

Hlavní rozhodčí Richard Gazdík musí v přímém přenosu učinit rozhodnutí a sdělit týmům a divákům konečný verdikt, který určí vítěze trofeje. Po poradě dochází k verdiktu, který se dostal až na hlavní stránku NFL. Gazdík zapíná mikrofon a sděluje: „Hráče do endzóny zanesla jeho vlastní setrvačnost, proto je uplatněna výjimka z pravidla. Není to safety, konec zápasu.“

Jak ukázaly opakované záběry, výjimka být uplatněna neměla, protože Dundáček zachytil míč sedm yardů od endzóny, nikoliv požadovaných pět. Přehlédnuté dva yardy stály Prague Lions titul, na který čekali deset let.

Vtipy o setrvačnosti kolují vesele dodnes. V dané situaci bylo uplatněno správné pravidlo, ale s chybným závěrem.

Lidsky vás to posune

I tak si práci rozhodčího nemůže vynachválit. Přináší podle něj totiž spoustu pozitiv, a to i mimo hřiště. „Pokud chcete být psychicky odolní, zlepšit se v jednání s lidmi, zvládat krizové situace, potom začněte pískat americký fotbal,“ vyjmenovává Gazdík.

Tlak na rozhodčí je v nejvyšší lize velký. V tom vidí velký rozdíl oproti minulosti. „Kultura, prostředí i přístup k fotbalu byly před deseti lety úplně jiné. Pár kamarádů si šlo o víkendu zahrát a udělat si žízeň. Teď je především nejvyšší liga na jiné úrovni. Týmy angažují zahraniční hráče a trenéry, mají sponzory, a proto je ten tlak na výsledek větší,“ dodává Gazdík.

Stejně jako většina rozhodčích začínal i Gazdík jako hráč.

„S fotbalem jsem začal zhruba v 16 letech, kdy jsem hrál za juniorku Brno Alligators. Potom přišly přijímačky na medicínu a já jsem se rozhodl, že nemůžu kvůli studiu a práci riskovat zranění. Manažer klubu mi řekl, že je tu možnost, jak zůstat u fotbalu. Nejprve se mi do toho nechtělo. Nepřišlo mi to moc atraktivní, ale zkusil jsem to jako brigádu při studiu medicíny,“ popisuje své začátky v době, kdy již má za sebou více než dekádu pískání.

Za tu dobu se stal jedním z nejzkušenějších rozhodčích u nás. Americkému fotbalu věnuje prakticky veškerý volný čas.

„Práci dávám hodně, pískání potom zbytek. Je to na úkor rodiny a zábavy. Půl roku jste vlastně v práci. Od pondělí do pátku dělám zubařinu a víkendy odjíždím na zápasy.“ Řada rozhodčích píská v sobotu i v neděli. „Ale baví mě to. Po těch letech jsou ostatní rozhodčí v podstatě rodina.“

Nekončící příprava

Činnost rozhodčích nezačíná až během samotného zápasu. Stejně jako hráči se i oni v průběhu týdne připravují. „Z pozice člena Komise rozhodčích hodnotím videa z uplynulého víkendu. V průběhu týdne tak mají všichni rozhodčí šanci se podívat na svůj zápas na videu, kde mají zhodnocené všechny fauly, které odpískali. Zároveň se připravují na nadcházející víkend. Hlavní rozhodčí posílá svým kolegům témata, která budou před zápasem prezentovat ostatním.

Neustálé drilování pravidel, mechaniky pískání a zvláštních situací je nedílnou součástí příprav na zápas. Rozhodčí také sledují oba týmy na videu a předávají si zkušenosti z minulých zápasů. Teprve potom mají šanci, že zápas odpískají v bez větších chyb a přešlapů.

Richard Gazdík (v bílé čepici) se svými rozhodcovskými kolegy z české ligy amerického fotbalu

První překážkou k osvojení pravidel bývá malá znalost amerického fotbalu. Zatímco téměř každý Čech zná už od mala základní pravidla hokeje a kopané, podobnou startovní pozici pro naučení pravidel amerického fotbalu nemá. „Pokud člověk chce, tak se naučí naprosto cokoliv, i pravidla amerického fotbalu. Není to ale jen o pravidlech. Někdo může mít pravidla naučená nazpaměť a na hřišti podá tragický výkon. Jde hodně o aplikaci pravidel v reálném čase.“

Zároveň musí rozhodčí umět spolupracovat. Jak řečeno, v americkém fotbale píská zápas sedm rozhodčích. Spolupráce a komunikace je klíčová. A ani tak se rozhodčí nevyhnou chybám. Pak přichází na řadu především umění dokázat své rozhodnutí prodat. „Musíte umět rozhodně prodat i potenciální chybu.“

Stačí moment zaváhání nebo nerozhodnosti a ihned před týmy i fanoušky ztrácíte autoritu. Na takové rozhodčí je potom kladen ještě větší tlak a týmy se snaží získat sporné momenty na svoji stranu.

I díky bohatým zkušenostem z trávníků na americký fotbal se Gazdík dokáže vcítit do rozhodčích z ostatních sportů. Zvlášť když udělají chybu. „U nás je nadávání na rozhodčí národní sport. Já když zajdu na hokej, tak se mi chce chvílemi ty rozhodčí bránit. Kdyby si to ti, co na ně křičí, měli zkusit, tak vypadají jako šašci a znemožnili by se během chvíle. Je to daleko těžší, než jak to vypadá.

Psychická odolnost především

Odolnost vůči tlaku je základní vlastností, kterou rozhodčí musí mít. A dobrý rozhodčí tomu tlaku zkrátka nepodlehne. „Odolný vůči tlaku je každý různě. Ti nejlepší jsou neuvěřitelně odolní a já takové lidi obdivuju. A hlavně jsem rád, když s takovými rozhodčími můžu pískat. Udělat totiž těžké rozhodnutí, kterým si vnitřně nejste jistí, je strašně obtížné.“

Navíc málokterá situace je černá, nebo bílá. Sporných situací, kdy mohl být verdikt ve prospěch obou stran, je hodně. S odolností souvisí i sebedůvěra. „Rozhodčí nemůže odpískat dobrý zápas, aniž by věřil, že dělá dobrou práci.“

Tlak sice vyvíjen je, ale rozhodně nečekejte scény, kdy za rozhodčím vystartuje několik hráčů a máchají mu před obličejem a jasně mu dávají najevo, co si o něm myslí. Respekt k rozhodčím je oproti kopané nebo hokeji mnohem větší. Navíc rozhodčí si nenechají nic líbit a velmi rychle sahají po trestech u hráčů, kteří s protesty zašli daleko.

Stejně tak v americkém fotbale prakticky neuvidíte hráče simulovat. Rozhodčí tak nemusí řešit situace v klíčových momentech, kdy by o výsledek určila tato nefér taktika.

Pochybení se rozhodčí samozřejmě nevyhnou. „Nejtěžší je přijmout vlastní chyby. Protože vím, že tou chybou jsem někoho poškodil, a to mi strašně vadí. Dlouho mi trvalo než jsem se při zápasech naučil rychle zapomenout na chyby a pokračovat dál.“

Česká asociace amerického fotbalu se rozhodla z chyb rozhodčích vzít nějaké pozitivum. Po Czech Bowlu z roku 2016, kdy chybou rozhodčích nevyhráli Lions titul, bylo zavedeno video. V zápasech, které vysílá ČT sport v přímém přenosu, je k dispozici přezkoumání. „Fotbal se posunul velkým skokem vpřed a ještě tak před pěti lety bych si nemyslel, že se někdy přezkoumání na videu dočkáme,“ hodnotí Gazdík pozitivně technologickou pomůcku. „Posouvá to fotbal neuvěřitelně vpřed.“