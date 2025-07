Jaká byla jeho první sezona v nové roli a jaké vyhlídky má americký fotbal v Česku a na Slovensku v dalších sezonách?

Co byly pro vás největší výzvy sezony 2025 v nové roli?

Určitě jich bylo víc. Například sedmičlenná Snapbacks liga bylo určitě něco, co nebylo jednoduché z pohledu rozlosování zápasů, kdy týmy proti sobě nehrály stejný počet zápasů. Bohužel se nám nepodařilo přimět další tým, aby liga byla osmičlenná jako v minulosti. Dále lze určitě zmínit kontumaci posledního kola mezi Bratislavou a Nitrou, což byla velmi nepříjemná situace, kdy se postupem času měnili účastníci semifinále. V podstatě novou výzvou bylo pořádání finálového Tipsport Czech Bowlu bez domácího účastníka zápasu. Tomu jsme se v minulosti dokázali úspěšně vyhýbat, ale tentokrát se domácí tým do finále neprobojoval.

Liga přinesla vyrovnaná semifinále, ale Czech Bowl byl nejjednoznačnější za poslední dekádu. Vysočina Gladiators zvítězili nad Ostrava Steelers 60:10. Proč?

Steelers předvedli v semifinále výkon možná až za hranici jejich možností, a naopak Nitře se především druhý poločas vůbec nepodařil. K tomu, aby byl vyrovnaný i Czech Bowl, byl potřeba podobný scénář. Ten se ovšem neopakoval. Ostravě finále nevyšlo a naopak Gladiators předvedli naprosto famózní výkon. Při takové konstelaci není takový výsledek až tak velkým překvapením.

Radim Kroulík v rozhodcovské roli

Neprocházejí některé nejlepší české a slovenské týmy generační obměnou.

To se děje neustále. Některé týmy se dostanou do útlumu a naopak jiné zrovna procházejí silnější generací hráčů. Je naprosto zásadní, aby kluby cítily neustálou potřebu tým doplňovat o nové hráče ze svých mládežnických týmů, a to i v době, kdy soupiska mužského týmu vypadá zdánlivě stabilně. V opačném případě se mužský tým může velmi rychle dostat do personálních problémů, které nejde vyřešit během jednoho nebo dvou let. Tato neustálá potřeba doplňovat mužský tým je asi největší výzva a současně nejlepší klíč k dlouhodobé konkurenceschopnosti.

Kdo jsou největší mladí talenti v Snapbacks lize?

Myslím, že v každém týmu bychom našli nadějné talenty, kteří buď již jsou hodně vidět, a nebo mají před sebou velkou budoucnost. O Amosi Ferancovi se už toho řeklo a napsalo spoustu. Matěj Šlehofer z Plzně nebo Jakub Čermák ze Znojma patří společně s Přemyslem Pekarou z Ostravy k velkým talentům na pozici receivera. Vítovi Bezecnému se sice nepovedl první poločas proti Nitře, než se zranil do konce sezony, ale nepochybuju o tom, že by mohl skutečně tu pomyslnou štafetu po Janu Dundáčkovi převzít a být úspěšným quarterbackem. Těžko byste ve Snapbacks lize hledali většího dříče a lepšího spoluhráče do kabiny. Mladých talentů je dost i v nižších ligách, kdy například Ondřej Skoupý v osmnácti letech dovedl jako quarterback Sígrs svůj tým k jednoznačnému vítězství ve 2.Lize.

Jak velké jsou šance a jaká je snaha, by v Snapbacks lize byl opět tým z Prahy?

Naše přání to určitě je. Asi v žádném sportu v Česku by nebylo ideální, kdyby v nejvyšší lize úplně chyběl pražský tým. Stačí si představit Tipsport extraligu bez Sparty nebo Chance Ligu bez Sparty a Slavie. V předchozích letech jsme to řešili poměrně intenzivně a počítám, že stejně tak to bude letos. Zároveň ale nejde jen o pouhou účast v lize. Pražský tým s bilancí 0-10 by lize nepomohl, spíš naopak. Jestli to dopadne, nevím, ale osmičlenná Snapbacks liga s pražský týmem by byl chtěný stav.

Flag football na olympijských hrách v Los Angeles. Jak velká je priorita asociace, aby na ní ženy i muži startovali a jaké jsou šance?

Zapojili jsme se do dotačního programu NSA, která pomáhá v přípravě ženských kolektivních sportů s cílem kvalifikovat se. Rozpočet ženského flagového týmu se tak díky tomu pohybuje na výrazně vyšší úrovni oproti našim ostatním reprezentačním týmům. Velkým testem bude podzimní mistrovství Evropy v Paříži, kde se uvidí, jaké je současné rozložení sil v ženách i mužích. Je potřeba si uvědomit, že ostatní státy také výrazným způsobem zvýšily své úsilí a prostředky. Olympijské hry jsou značnou motivací pro všechny státy a nepochybně to povede k vyšší herní úrovni. Věřím, že i my promluvíme do bojů o kvalifikaci.

Radim Kroulík

Zhodnoťte prosím první sezonu a co čeká americký fotbal v Česku dál?

Asi vybalancování kontinuity a progresu. Na jedné straně jsem chtěl zachovat předchozí směřování, protože v předchozích funkčních obdobích jsem byl na postu místopředsedy, takže jsem nenastupoval do role předsedy jako revolucionář, který chce bořit zajeté pořádky. Na druhou stranu v Předsednictvu a Radě se po volbách vyměnila více než polovina lidí a cítím, že kluby si přejí dílčí změny a progres. První rok byl hodně o udržení směru a rozkoukávání se na nových pozicích. Pro další roky mám od nás velká očekávání, která budeme muset potvrdit dlouhodobou prací. Jedna věc je mluvit o něčem na valných hromadách, druhá je pak přeměnit řeči v konkrétní výsledky, které kluby ocení. Hlavní je, aby kluby cítily, že jsme všichni na jedné lodi a není to „my“ a „oni“. Podobné rozbroje mohou velmi snadno celý sport pohřbít. Tomu se musíme vyvarovat.