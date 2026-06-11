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Lídr z Vysočiny poprvé padl. Znojemskou výhru zajistil závěrečný kop

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  12:04
Zápas dvou hlavních favoritů Snapbacks ligy přinesl atraktivní podívanou a dramatický závěr. Znojmo Knights zvládli lépe koncovku zápasu a uštědřili Vysočina Gladiators první letošní prohru ve Snapbacks lize. Nitra Knights uspěli proti Ostrava Steelers, a tak dvě kola před koncem základní části se tři týmy přetahují o první dvě místa zajišťující semifinálový duel v domácím prostředí. Přerov Mammoths si výhrou nad Brno Sígrs vybojovali semifinále.

Momentka ze zápasu Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | foto: Martin Pech

Šlágrem 11. kola Snapbacks ligy byl televizní zápas prvního s druhým. Vysočina Gladiators i Znojmo Knights své první ofenzivní drivy zakončily pouze punty, ale v dalším drivu se Gladiators posunuli díky passům quarterbacka Víta Bezecného na Petra Čermáka a Matěje Majerčáka. Útoku se navíc dařilo více i po zemi a cestu do endzóny si z 28 yardů našel Šimon Krahula, jenž otevřel skóre zápasu.

Knights zvládli v dalším drivu odpovědět. Také útok pod vedením quarterbacka Volodymyra Hrynkiva se posouval po hřišti vzduchem, když si nejprve Igor Mašlanka připsal třináctiyardový catch a další akcí Zachary DeNika přidal dalších 17 yardů. Drive, který se protáhl až do začátku druhé čtvrtiny, zakončil Hrynkiv jedenatřicetiyardovým touchdownem na Jakuba Čermáka, který tak srovnal skóre na 7:7.

Znojemští se v průběhu druhého čtvrtiny dostali do vedení. Druhý vydařený drive zakončili Knights pětiyardovým touchdownem na Igora Mašlanku, kterým se domácí dostali do vedení 14:7 a toto skóre vydrželo až do poločasové přestávky.

Bodová přestřelka pokračovala i v druhém poločase. I v něm zářil Mašlanka, když po dvanáctiyardovém se Knights ujali vedení 21:13.

Ve čtvrté čtvrtině se zranil center Gladiators David Líbal, kdy jeho náhradník Jiří Navrátil chvíli poté přehodil snapem Bezecného a míče se zmocnil znojemský Miroslav Walek 29 yardů od endzóny soupeře. Hrynkiv využil turnover k jedenatřicetiyardovému touchdownu na Kadrleho, díky kterému se Knights po zblokovaném potvrzení dostali do vedení 27:21.

Po neúspěšném drivu v útoku dostali Gladiators ještě jednu šanci, když necelé tři minuty před koncem zachytil pass Hrynkiva Stanislav Lepič. Útok Gladiators začínal 10 yardů od endzóny a zde si již počtvrté našel cestu pro touchdown Krahula. Gladiators se po úspěšném potvrzení dostali do vedení 28:27 a do konce závěrečné čtvrtiny zbývalo 1:39.

Knights po úspěšných passech na DeNika, Čermáka a Mašlanku dostali míč na 25 yardů od endzóny. Na časomíře zbyly čtyři vteřiny, když se Knights pokusili o vítězný field goal a Oldřich Helebrant se nemýlil. Knights tak zvítězili v dramatické bitvě, která snesla nejvyšší měřítka, 30:28.

Mammoths udolali Sígrs

Také v odvetě museli Přerov Mammoths bojovat o výhru nad Brno Sígrs až do samotného závěru. Do sestavy Sígrs se po zranění vrátil quarterback Ondřej Skoupý a jeho dva passové touchdowny ve druhé čtvrtině vedly k vyrovnanému skóre 14:14. Mammoths ještě před poločasem odskočili na 21:14 po touchodwnu Jana Vysloužila, po kterém měl Nicolas Visser na kontě již tři touchdowny.

Na rozdíl čtyř bodů snížili Sígrs v průběhu třetí čtvrtiny, kdy se z 32 yardů trefil field goalem Marek Jucha. Vedení o dva skóry zajistil domácím Mammoths v polovině závěrečné čtvrtiny running back Daniel Kamiński, který si doběhl pro sedmiyardový touchdown. Brněnský tým už se ale k míči nedostal a Mammoths tak uhájili vedení 28:25.

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