Podceňovaný Čech vyhrál souboj s Brazilcem, nováček slaví šokující výhru

Mammoths se nezalekli silného soupeře ani atmosféry televizního zápasu. Hned úvodní akcí zápasu skóroval Michal Bock touchdown přes celé hřiště. „Nechci říct, že nás podcenili, ale určitě jsme je překvapili hned tím prvním touchdownem Michala Bocka,“ okomentoval vydařený start quarterback Michal Stoklásek.

Domácí vs. zahraniční quarterback

Právě na quarterbackovi Mammoths bude v premiérové účasti v Paddock lize ležet největší tíha zodpovědnosti. S výjimkou Jana Dundáčka v Prague Black Panthers se v posledních letech žádnému českému quarterbackovi nepodařilo v nejvyšší lize prosadit.

Důkazem toho může být i zápas Ústí nad Labem Blades proti Vysočina Gladiators, kdy se reprezentační quarterback Jan Bláha proti Vysočině k bodům vůbec nedostal.

Ostravští Steelers proti Přerovu vyrukovali s brazilským quarterbackem Alvarem Fadinim. Ten se v zápase prosazoval především po zemi. Jeho přihrávky přesné nebyly a jednu z nich dokázali přerovští vrátit pro touchdown.

„Čekal jsem, že budeme dostávat větší čočku, ale byla to od Ostravy hodně silová hra. Asi největší rozdíl oproti druhé lize je rychlost hry,“ vysvětlil Stoklásek přechod do nejvyšší ligy.

Stokláskova premiéra v nejvyšší lize byla jako na houpačce. Do statistik se zapsal dvěma touchdowny, které adresoval na své spoluhráče. Dobré momenty střídaly velké chyby.

Dvakrát zamířil Stokláskův pas do rukou ostravských hráčů. V prvním případě se snažil pod tlakem improvizovat, vyběhl do strany hřiště a z těžké pozice se snažil najít spoluhráče. „Hodně jsem to podhodil. Hodil jsem to jako trotl. Měl jsem to zahodit,“ okomentoval první odevzdání míče soupeři.

I přes chyby vítězem

Právě tuto situaci bere jako velkou školu z prvního zápasu v Paddock lize. „Naučil jsem se, že bych měl zahodit míč ve správnou chvíli. Ve druhé lize jsem si mohl nechat míč a běžet, ale tady to nejde.“ Také druhý interception vzal Stoklásek na sebe: „Špatně jsem přečetl obranu, byla to moje chyba.“

Nejvýraznější chyba Stokláska přišla v závěru zápasu, kdy se rozhodovalo. Stoklásek se vymanil tlaku a snažil se utéct obráncům. S míčem se dostal do vlastní endzóny, kde se pokusil zahodit míč, který mu vypadl a ostravský obránce už neměl problém míč zvednout a zaznamenat touchdown.

Přerov zachránil videorozhodčí, který byl v televizním zápase k dispozici. V průběhu akce totiž ostravský obránce nedovoleně zatáhl za mřížku helmy Stokláska. „V první chvíli jsem si vůbec nevšiml, že by to mohl být facemask. Chtěl jsem to rychle zahodit, ale nevšiml jsem si, že už stojím v endzóně. Takové chyby bych neměl dělat. Kdo se na to díval v televizi, tak si musel myslet, že to nemůžu myslet vážně.“

Mammoths se v dramatické koncovce podařilo vedení ubránit a před bouřlivým publikem slavili výhru. Na zápasy v takové atmosféře si bude Stoklásek ještě muset zvyknout: „Byl velký hluk. Kluci mě vůbec neslyšeli. Budeme se na to muset víc připravit a počítat s tím. Nejen u nás, ale třeba i v Brně nebo Ostravě.“

Přerov, který se spoléhá výhradně na české hráče, si do kolonky výher zapsal první zářez. Progres Stokláska v Paddock lize bude hrát výraznou roli v tom, kolik zářezů Mamuti přidají. Úvodní výkon i přes chyby může Přerov uklidnit. V nejvyšší lize jsou právem a musí se s nimi počítat.