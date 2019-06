Brněnští Sígrs za mořem našli oporu, ale zase o ni přišli

V případě Sígrs nově plnil roli rozehrávače Američan Wesley Geisler. „Byl to velký posun vpřed. Dali jsme si při výběru opravdu záležet, s volbou jsme nespěchali, zjistili jsme si spoustu informací, prověřili několik želízek v ohni. A rozhodli jsme se pro něj díky jeho schopnosti házet precizní pasy, což se promítlo do našeho útočného projevu,“ popisuje trenér a šéf klubu Petr Švanda.

Takto vyzbrojeni si Sígrs věřili na play off nejvyšší české Paddock ligy, do nějž pronikli už loni jako nováčci. Doplatili však na dvojsečnost amerických quarterbacků – hra jde s nimi výrazně nahoru, bez nich však následuje strmý propad. „Wesley měl lehčí svalové zranění, které by jej sice nevyřadilo do konce sezony, ale bohužel se k tomu naskytly i jeho osobní záležitosti, kvůli kterým musel odcestovat. Byli jsme nuceni narychlo najít náhradu a náš sen se tím začal rozplývat,“ uvedl Švanda.

Sígři nyní mají na kontě čtyři vítězství a pět porážek, ročník zakončí zítra v 17 hodin duelem s brněnskými Alligators. „Tým se proti loňsku určitě zlepšil. Sice nedosáhneme na vítěznou bilanci, ale nepovažujeme sezonu ani za neúspěch,“ hodnotí Švanda.

Uvidí Geislera příští rok ve svých řadách znovu? „Zatím jsme to pořádně neřešili, protože sezona ještě neskončila, ale myslím, že je to docela reálné. My jsme s ním byli spokojeni a on vypadal, že si to tady celkem užíval,“ sděluje kouč Sígrs, který vidí obě stránky amerických importů. „Takový hráč zvedá kvalitu hry a i liga tím jde nahoru, ale zároveň tím trpí škola českých quarterbacků,“ neskrývá Švanda.