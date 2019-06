Nula výher? Nepoloží nás to, věří brněnští Aligátoři

Aligátoři jsou jedni ze dvou celků, které si v nejvyšší české Paddock lize vystačili s českým quarterbackem, tedy rozehrávačem. „Tomáš Fortelný má své limity, je u něj znát věk. Ale měl třeba výborný zápas s Vysočinou,“ připomíná Zelinka poslední duel, v němž jeho celku uniklo kýžené vítězství v samotném závěru.

Poslední šanci smazat hrozivou nulu bude mít zítra v brněnském derby proti Sígrs, které začne na bystrckém ragbyovém hřišti v 17 hodin. „Síla týmu se pozná podle toho, že i když celou sezonu prohrává, tak to nezabalí. A to je náš případ,“ sděluje Zelinka.

Nedá se říct, že by se Alligators vyhýbali cizincům úplně. Mužstvo jako hlavní trenér před touto sezonou převzal John Stevenson, který však nepochází z USA, nýbrž z Londýna. „Proti Američanům nemá nos navrch a výborně zapadl. Američani, co jsme tu měli, neudělali nic navíc. Když začalo pršet, běželi se rychle schovat, zatímco John se snaží pobrat, co je po ruce, aby to odnesl z deště,“ vyzdvihuje Zelinka přístup muže, který hrál americký fotbal až do sedmačtyřiceti a koučoval v Dánsku či Švýcarsku. „Trénováním se živí a u nás si trochu kazí skóre, přesto má zájem přijet i příští rok.“

Na pozici wide receivera zase působí William Bartels z Nového Zélandu, tedy země zaslíbené ragby. „Dlouho jsem ho hrál, ale pak mě kamarád přivedl k (americkému) fotbalu, který je podobný, ale o dost zábavnější. Na Novém Zélandu je kvalita nic moc, takže jsem se vydal na univerzitu do USA a pak do Evropy,“ prozradil 29letý hráč, který nastupoval i v Srbsku.

S Aligátory nejspíš zažije sestup do druhé ligy. „Ale rozhodně nás to nepoloží,“ slibuje Zelinka.