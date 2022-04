Legenda je zpět! Obhájce Czech Bowlu dovedla velká posila k vítězství

V Přerově se zápas mezi domácími Mammoths a Bratislava Monarchs musel dvakrát přerušovat kvůli bouřce. Mammoths ve více než čtyřhodinovém zápase porazili Monarchs 22:0.

Gladiators si zlepšili náladu

Vedení Vysočina Gladiators rychle zareagovalo na zranění quarterbacka Pahose z druhého kola a Gladiators ze sportovního důchodu přivedli Jana Dundáčka. „Je to čest hrát s Honzou a bylo vidět, že i jeho to na hřišti baví,“ okomentoval příchod quarterbacka hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus.

Dundáček hned v prvním útočném drivu ukázal, že ze svého umu nic nezapomněl. Útok Gladiators si rychle došel na polovinu soupeře, kde Dundáček přesnou přihrávkou na Vojtěcha Mašitu otevřel skóre zápasu.

„Potřeboval jsem si trochu odpočinout a evidentně mi to prospělo. Po dlouhé době zápas, takže očekávání byla velká. Od začátku jsme do toho šlápli a fungovalo to. Potřebujeme se ještě víc sehrát, protože jsme toho zatím moc nenatrénovali,“ uvedl Dundáček po zápase.

Sígrs se v útoku snažili prosadit výhradně passovou hrou v čele s americkým quarterbackem Shonem Beltonem. Na obranu Gladiators ale útok domácích nenašel po celý zápas recept. Sígrs si v celém zápase připsali v útoku 119 yardů a ze zápasu odešli bez bodů.

Naopak Dundáček s Mašitou si touchdownovou spolupráci zopakovali ještě dvakrát a ve třetí čtvrtině si Dundáček doběhl pro další touchdown sám. Gladiators si i bez zraněného running backa Jana Dunovského došli k jednoznačné výhře 38:0.

„My jsme měli tento týden náročný, protože se nám zranil Ryan a s Honzou Dundáčkem jsme měli dva rychlý tréninky. Chtěli jsme ale ze sebe oklepat tu prohru z minulého týdne proti Lions. Kluci to vzali zodpovědně a celkový dojem ze hry byl dobrý,“ uvedl po zápase trenér Paulus.

Bouře v Přerově

Do Přerova zavítali hráči Bratislava Monarchs, kteří v minulém kole porazili v letošní premiéře Brno Alligators. Celý zápas ovlivnila bouře, která nejprve odsunula začátek zápasu o půl hodiny. Vstup do zápasu měli lepší Mammoths. Rychle se dostali zpět do útoku a posouvali téměř výhradně běhovou hrou. Touchdown si připsal Michal Bock.

Na blátitém terénu obrana Mammoths nedovolila svému soupeři se výrazně prosadit a Monarchs tak pouze odevzdávali míč soupeři. „Na tom hřišti jsem se skoro bál chodit v týmové zóně, natož někde uprostřed hřiště, kde kluci hráli,“ popsal hřiště hlavní trenér Mammoths Radim Dohnal.

Pět minut před koncem prvního poločasu rozhodčí opět přerušili zápas kvůli bouřce. Přerušení nakonec trvalo více než hodinu a půl.

Většinu zápasu se týmy držely uprostřed hřiště a obrany nepovolily výraznější postup k endzónám. Rozhodující moment přišel ještě před koncem prvního poločasu, kdy obránce Mammoths vyrazil quarterbackovi Monarchs z rukou míč, který se dokutálel do endzóny. Přerovský Miroslav Večerka volný míč zalehl a touchdownem navýšil skóre na 19:0.

„Od začátku jsme běhali a házet moc nešlo. Byli jsme připraveni na běhovou hru Bratislavy a asi náš systém fungoval lépe než jejich,“ viděl hlavní důvod výhry Dohnal.

Ve druhém poločase už Večerka pouze navýšil skóre field goalem na konečných 22:0. „ Počasí hrálo proti oběma týmům, na to se nemůžeme vymlouvat. Soupeř hrál přesně to, co jsme čekali, ale dnes si to prostě nesedlo,“ vysvětlil hlavní trenér Monarchs Peter Meluš.

Lions v CEFL Cupu postupují

Prague Lions si ze Snapbacks ligy odskočili k druhému zápasu mezinárodního turnaje CEFL Cup. Na stadion FK Viktoria Žižkov přivítali polský tým Tychy Falcons. Lions vstupovali do zápasu s jednou výhrou v kapse. Jejich výhra z minulého týdne proti Vysočina Gladiators se totiž započítala také do tohoto turnaje.

Lions začali zápas lépe a rychle si vybudovali náskok 14:0. Polskému týmu se alespoň na chvíli podařilo před koncem prvního poločasu vyrovnat na 14:14, ale Lions si rychle vzali vedení zpět.

Ve druhém poločase si Lions uhlídali vedení a po výhře 28:20 postupují do finále poháru, ve kterém se utkají s Fehervar Enthroners.