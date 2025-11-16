Mrázkovi si na Americké brusli pohoršili, z Lake Placid vezou sedmé místo

Kateřina a Daniel Mrázkovi skončili na Americké brusli sedmí mezi tanečními páry. Čeští krasobruslaři při svém druhém startu v letošní Grand Prix znovu chybovali ve volném tanci a z šesté příčky po rytmickém tanci si o jedno místo pohoršili. Dopadli tak hůře než před dvěma týdny na Kanadské brusli, kde si pátým místem vyrovnali maximum v elitním seriálu. Závodu v Lake Placid kralovali domácí Američané Madison Chocková a Evan Bates.
Kateřina a Daniel Mrázkovi ve volném tanci na Americké brusli

foto: Reuters

Kateřina a Daniel Mrázkovi ve volném tanci na Americké brusli
Kateřina a Daniel Mrázkovi ve volném tanci na Americké brusli
Kateřina a Daniel Mrázkovi ve volném tanci na Americké brusli
Marjorie Lajoieová a Zachary Lagha ve volném tanci na Americké brusli
9 fotografií

Mrázkovi po Kanadské brusli zůstali v zámoří a změnili takzvaný choreografický slide, kdy se kloužou po ledě. Ten jim minule rozhodčí neuznali, proto pozici partnerky v tomto prvku klasifikovali jako pád.

Tentokrát v této části jejich volného tance na španělské rytmy problém nebyl a nepřekročili ani povolenou délku jedné ze zvedaček, za což rovněž dostali v Kanadě penalizaci. Chybovali ale v choreografické krokové pasáži v samém závěru programu a znovu obdrželi jednobodovou penalizaci za pád.

Předloňští juniorští mistři světa Mrázkovi za volný tanec v Lake Placid získali 103,31 bodu, což bylo o 3,59 bodu méně než na Kanadské brusli. Byla to až osmá nejvyšší známka této soutěže a místo útoku na vyšší příčky Mrázkovi o jedno místo klesli. Dostal se před ně třetí americký pár Oona Brownová, Gage Brown.

Na domácím ledě v Lake Placid znovu neměli konkurenci trojnásobní mistři světa Chocková a Bates. Vedoucí pár po rytmickém tanci předvedl i suverénně nejlepší volný tanec a vyhrál o více než patnáct bodů před Kanaďany Marjorie Lajoieovou a Zacharym Laghou. Třetí skončili Francouzi Evgeniia Loparevová a Geoffrey Brissaud.

Poslední závod základní části Grand Prix se uskuteční příští týden v Helsinkách. Zúčastní se ho zkušenější z dvojice elitních českých tanečních párů Natálie a Filip Taschlerovi, kteří byli při svém prvním letošním startu v Grand Prix minulý týden v Japonsku čtvrtí. Vystoupí krátce po té, co se Taschlerová na instagramu svěřila, že se zotavuje z anorexie, se kterou bojuje od roku 2019.

Americká brusle v Lake Placid

závod seriálu Grand Prix v krasobruslení

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Chocková, Bates (USA) 212,58, 2. Lajoieová, Lagha (Kan.) 197,16, 3. Loparevová, Brissaud (Fr.) 192,61,... 7. Mrázková, Mrázek (ČR) 176,04.

16. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  23:15

Rychlobruslařské týmy zajely v Salt Lake City české rekordy ve stíhačce

Metoděj Jílek na Světovém poháru v Calgary.

Oba české týmy na Světovém poháru v rychlobruslení v Salt Lake City překonaly národní rekordy ve stíhacím závodě. Ženské trio ve složení Nikola Zdráhalová, Lucie Korvasová, Martina Sáblíková poprvé...

16. listopadu 2025  18:46

Fotbalová Plzeň mění sportovního ředitele. Přichází Vozábal, Kolář v klubu zůstává

Martin Vozábal na tiskové konferenci českobudějovického Dynama.

Novým sportovním ředitelem fotbalové Viktorie Plzeň se stal Martin Vozábal, který naposledy působil v druholigovém Táborsku. Jeho předchůdce ve funkci Daniel Kolář v západočeském klubu zůstane....

16. listopadu 2025  18:31

