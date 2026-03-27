Amber Glennová je vítězkou seriálu Grand Prix z minulé sezony a letos zlatou ženou z mistrovství USA, kde porazila i Alysu Liuovou.
V únoru patřila mezi velké kandidátky olympijských medailí.
Jenže těsně předtím, než o ně začala bojovat, čelila sérii nechutných verbálních útoků přívrženců hnutí MAGA. Tak reagovali na její kritiku politiky prezidenta Donalda Trumpa, kterého obvinila i z vědomého útlaku minorit.
Odmítla názory, že se má držet sportu a o politice mlčet. „Politika přece ovlivňuje nás všechny. O věcech, co se dotýkají každodenního života, mlčet nebudu,“ řekla.
Pokud je někdo v úzkých, Amber je vždy ochotná pomoci. Myslím, že mluvím za všechny Japonky, když řeknu, že jsme moc vděčné za to, jaká je.