Bláznivý příběh Liuové: špioni, výhrůžky, vyhoření v šestnácti a slavný návrat

Už v roce 2022 v pouhých 16 letech totiž ukončila kariéru.

Přesto nyní coby devatenáctiletá bruslí na šampionátu v Bostonu. A co víc, po krátkém programu vede! Před všemi hvězdami, včetně třikrát zlaté Kaori Sakamotové.

Kdysi o Liuové psali jako o zázračném dítěti. Ve třinácti se stala nejmladší mistryní USA v kategorii žen. V roce 2019 i nejmladší Američankou, která skočila trojitý axel a navrch čtverný lutz. Byla předurčena do role budoucí superstar. Časopis Time ji zařadil do výběru 100Next, do galerie budoucích vítězů. Proto způsobila šok, když po bronzové medaili na mistrovství světa 2022 sdělila: „Opouštím led.“

Tak mladá, ale tak vyhořelá.