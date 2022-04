Krasobruslařka Liuová končí v 16 letech kariéru. Cíle jsem si splnila, říká

Liuová si letos v únoru odbyla olympijský debut a v Pekingu jako nejlepší z Američanek obsadila sedmé místo. Dva týdny nato získala bronz na MS v Montpellier.

„Začala jsem bruslit v pěti letech, takže jsem strávila na ledě 11 let a bylo to bláznivých 11 let. Upřímně řečeno jsem si nikdy nemyslela, že toho dosáhnu tolik... Cítím ze své kariéry velké uspokojení a poté, co jsem splnila všechny své cíle v krasobruslení, se posunu do nové fáze života,“ napsala na instagramu Liuová, jež se v roce 2019 stala v 13 letech nejmladší mistryní USA v historii.