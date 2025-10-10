Chceme stavět na sehranosti, plánuje trenérka volejbalistek Frýdku-Místku

Autor:
  12:03
Univerzálka Magdalena Bagniaková z prvoligového polského Imielinu a smečařky Nizozemka Noa de Vosová z belgického Gentu a Klára Mikelová z TJ Ostrava posílily volejbalistky Sokola Frýdek-Místek před nadcházející sezonou.

Trenérka Alexandra Dedková sleduje volejbalistky Sokola Frýdek-Místek na hřišti. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Sokolky začnou extraligu v sobotu v 18.00 v Přerově a i nadcházející dva duely odehrají venku – 18. října v Olomouci a týden nato v Kladně, kde je doma tým Národního volejbalového centra. Doma nastoupí až 1. listopadu proti brněnským Šelmám.

„Už během srpna jsme si pro jistotu přeložily pořadatelství prvního domácího utkání, protože jsme nevěděly, kdy budeme moci v naší hale hrát,“ uvedla frýdecko-místecká trenérka Alexandra Dedková.

Hala 6. Základní školy v ulici Pionýrů procházela rekonstrukcí, jelikož v červnu její střechu poničilo krupobití. Nyní už je v pořádku, takže ani přípravu volejbalistek nic nekomplikuje.

V předešlé sezoně byly Frýdecko-místečanky šesté, načež vypadly ve čtvrtfinále s Libercem. Nač si troufají nyní?

„Jsem velice opatrná,“ odpověděla Dedková. „Ale chtěly bychom být o kousek výš než minule. Jenže síla všech týmů bude ještě větší, takže uvidíme.“

Nově se extraliga bude v základní části hrát místo tříkolově jen dvoukolově, jelikož je v ní dvanáct družstev. Přibyly Lvice Praha a výběr nadějných hráček Národního sportovního centra.

„Lvice budou dobré, tam jsou peníze i hráčky. S nimi musíme počítat ne-li až někam k medailím,“ předvídá Alexandra Dedková. „Ani Národní sportovní centrum nemůžeme podcenit, i v něm jsou kvalitní a relativně už vyhrané holky. Všechny zápasy budou těžké.“

Volejbalistky Frýdku-Místku chtějí stavět na sehranosti. „Doufám, že budeme schopné tlačit na soupeřky ze všech pozic,“ řekla Dedková. „Nemáme v týmu nějakou úplnou individualitu, na které by naše hra stála, takže bychom mohly být takové hodně nečitelné. Snad.“

Frýdecko-místecké volejbalistky Tereza Motalová a Aneta Bauerová blokují útok přerovské Kláry Šrámkové.

K posilám podotkla, že univerzálku Bagniakovou měly vyhlédnutou už delší dobu. „Protože jsme věděly, že naše odchovankyně Beáta Böhmová odejde studovat do Ameriky,“ zmínila trenérka přesun mladé univerzálky na univerzitu v San Francisku. „V průběhu přípravy jsme ještě musely doplnit kádr o smečařku, a tak přišla Holanďanka de Vosová. Je tady i Klára Mikelová, která vypadá velice slušně. K tomu několik mladých holek a jinak je to stejné.“

Důležité je, že v týmu zůstala polská nahrávačka Karolina Legieńová, jíž budou doplňovat nedávno ještě juniorky Lucie Janoščová a Nela Gebauerová. A vrací se někdejší reprezentační blokařka Veronika Strušková, která si od loňského prosince léčila přetrženou achilovku.

