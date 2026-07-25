Jednoznačné finále a senzační zlato z MS! Nejkrásnější den v životě, září Choupenitch

Už jeho postup do semifinále znamenal úžasnou zprávu. Měl totiž jistotu alespoň bronzu, na medaili z mistrovství světa čekal český šerm dlouhých 41 let. Tehdy ještě pod vlajkou Československa uspěl kordista Jaroslav Jurka. Navíc fleretista, kterým je právě i Choupenitch, se radoval naposledy v roce 1938.
František Vrbas tenkrát ukořistil bronz, ve stejném roce se stala mistryní světa ve fleretu Marie Šedivá.
A v neděli odpoledne také Choupenitch!
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Historický moment českého šermu! Choupenitch je mistrem světa ve fleretu
„Šermuju 23 let a všechna ta práce se vyplatila,“ líčil v nahrávce pro česká média. „Chtěl bych poděkovat celému svému týmu, hlavně svému trenérovi Giovanni Bortolasovi, kondiční trenérce, psycholožce, předsedovi svazu panu Kubištovi, fyziu a zkrátka všem, kdo mi pomáhají.“
Zkušený šermíř už dříve v této sezoně ukázal, že má formu. Připsal si jedno vítězství ve Světovém poháru, dvě bronzové medaile z Grand Prix, skalpy mistrů světa i olympijských šampionů. I ve finále v Hongkongu předčil kvalitního soka, Macchi je stříbrným medailistou z olympiády v Paříži a při posledním vzájemném střetnutí v roce 2023 Choupenitche porazil.
Teď na něj ale vůbec nestačil. Vždyť Ital získal první bod až za stavu 0:13, český šermíř následně za bouřlivého jásotu publika zápas ukončil.
„Moc si této medaile vážím,“ dojímal se po finále. „Věřím, že inspiruje další lidi, aby začali s naším krásným sportem. Emoce, které jsme tady všichni společně zažívali, byly neskutečné. Budu si to pamatovat do konce života.“
A čím to tedy je, že se Choupenitchovi v této sezoně tak daří?
„Mám teď klid na práci, což se projevuje. Po dvanácti letech neustálého cestování, kdy jsem žil v kufru po hotelech, nastal čas, kdy mám zázemí a můžu se naplno věnovat přípravě,“ vyprávěl v dubnu pro iDNES.cz.
Zároveň si pochvaluje i samotnou přípravu. „Pracuju s psycholožkou a dělám různá cvičení na jemnou motoriku. Cvičím oči, což pomáhá koncentraci, koordinaci oka a ruky nebo využívám světla k rychlejším reflexům.“
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Choupenitch už nežije v kufru. A daří se. Konečně mám klid na práci, chválí si
A také díky zkušenostem umí lépe zvládat náročné situace. Teď se všechna jeho tvrdá práce zúročila, po bronzu z olympijských her v Tokiu má nově ve sbírce i nejcennější medaili z mistrovství světa.
„Jsem strašně šťastný, že se mi to povedlo. Samozřejmě jsem unavený, ale je to jeden z nejkrásnějších dní v mém životě. Děkuji všem za podporu a těším se na oslavy v Česku.“