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Jednoznačné finále a senzační zlato z MS! Nejkrásnější den v životě, září Choupenitch

Markéta Plšková
  16:50
Zlatý Alexander Choupenitch slaví s medailí titul mistra světa v šermu.

Zlatý Alexander Choupenitch slaví s medailí titul mistra světa v šermu. | foto: Reuters

Alexander Choupenitch na stupních vítězů s Italem Filippem Macchim (vlevo),...
Alexander Choupenitch pózuje se zlatou medailí pro světového šampiona.
Radost Alexandera Choupenitche po vítězném finále fleretu proti Italovi Filippu...
Alexander Choupenitch slaví titul mistra světa ve fleretu.
9 fotografií
Žádný český fleretista se nikdy neprobojoval až k titulu z mistrovství světa. Až on. Alexander Choupenitch na šampionátu v Hongkongu vyválčil senzační zlatou medaili, ve finále navíc smetl Itala Filippa Macchiho jednoznačným výsledkem 15:2. Dvaatřicetiletý šermíř byl ze svého výkonu pochopitelně nadšený. „Cítím se nejšťastnější ve svém životě,“ zářil.

Už jeho postup do semifinále znamenal úžasnou zprávu. Měl totiž jistotu alespoň bronzu, na medaili z mistrovství světa čekal český šerm dlouhých 41 let. Tehdy ještě pod vlajkou Československa uspěl kordista Jaroslav Jurka. Navíc fleretista, kterým je právě i Choupenitch, se radoval naposledy v roce 1938.

František Vrbas tenkrát ukořistil bronz, ve stejném roce se stala mistryní světa ve fleretu Marie Šedivá.

A v neděli odpoledne také Choupenitch!

Historický moment českého šermu! Choupenitch je mistrem světa ve fleretu

„Šermuju 23 let a všechna ta práce se vyplatila,“ líčil v nahrávce pro česká média. „Chtěl bych poděkovat celému svému týmu, hlavně svému trenérovi Giovanni Bortolasovi, kondiční trenérce, psycholožce, předsedovi svazu panu Kubištovi, fyziu a zkrátka všem, kdo mi pomáhají.“

Zkušený šermíř už dříve v této sezoně ukázal, že má formu. Připsal si jedno vítězství ve Světovém poháru, dvě bronzové medaile z Grand Prix, skalpy mistrů světa i olympijských šampionů. I ve finále v Hongkongu předčil kvalitního soka, Macchi je stříbrným medailistou z olympiády v Paříži a při posledním vzájemném střetnutí v roce 2023 Choupenitche porazil.

Teď na něj ale vůbec nestačil. Vždyť Ital získal první bod až za stavu 0:13, český šermíř následně za bouřlivého jásotu publika zápas ukončil.

„Moc si této medaile vážím,“ dojímal se po finále. „Věřím, že inspiruje další lidi, aby začali s naším krásným sportem. Emoce, které jsme tady všichni společně zažívali, byly neskutečné. Budu si to pamatovat do konce života.“

Český fleretista Alexander Choupenitch se raduje, stal se mistrem světa.

A čím to tedy je, že se Choupenitchovi v této sezoně tak daří?

„Mám teď klid na práci, což se projevuje. Po dvanácti letech neustálého cestování, kdy jsem žil v kufru po hotelech, nastal čas, kdy mám zázemí a můžu se naplno věnovat přípravě,“ vyprávěl v dubnu pro iDNES.cz.

Zároveň si pochvaluje i samotnou přípravu. „Pracuju s psycholožkou a dělám různá cvičení na jemnou motoriku. Cvičím oči, což pomáhá koncentraci, koordinaci oka a ruky nebo využívám světla k rychlejším reflexům.“

Choupenitch už nežije v kufru. A daří se. Konečně mám klid na práci, chválí si

A také díky zkušenostem umí lépe zvládat náročné situace. Teď se všechna jeho tvrdá práce zúročila, po bronzu z olympijských her v Tokiu má nově ve sbírce i nejcennější medaili z mistrovství světa.

„Jsem strašně šťastný, že se mi to povedlo. Samozřejmě jsem unavený, ale je to jeden z nejkrásnějších dní v mém životě. Děkuji všem za podporu a těším se na oslavy v Česku.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Taggerová vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - semifinále - 25. 7. 2026:Taggerová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:3, 3:3
  • 2.62
  • -
  • 1.48
Plzeň vs. LiberecFotbal - 1. kolo - 25. 7. 2026:Plzeň vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.80
  • 3.50
  • 1.80
Teplice vs. BohemiansFotbal - 1. kolo - 25. 7. 2026:Teplice vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 4.00
  • 9.00
Zlín vs. OstravaFotbal - 1. kolo - 25. 7. 2026:Zlín vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.00
  • 2.50
  • 2.50
Šternberk vs. RýmařovFotbal - - 25. 7. 2026:Šternberk vs. Rýmařov //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.26
  • 3.98
  • 1.81
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