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Když si obleču masku, chci soupeři vyrvat srdce z hrudi, říká šermíř Choupenitch

Milan Eisenhammer

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Alexander Choupenitch | foto: Profimedia.cz

Má postavu házenkáře (196 cm a 87 kg), v dětství se věnoval basketbalu, tenisu, fotbalu nebo karate. Šerm si poprvé vyzkoušel v devíti letech a v létě pro Česko získal vůbec první individuální zlatou medaili z mistrovství světa v historii tohoto sportu. „Můj recept na úspěch? Šermujte třiadvacet let a tvrdě na sobě pracujte. To je můj příběh,“ říkal Alexander Choupenitch divákům na mistrovství světa v Hongkongu.

U šermu prý nakonec zůstal právě proto, že mu ze začátku moc nešel. „Chtěl jsem přijít na to, v čem je problém, když mi ostatní sporty šly víceméně snadno. A když mi to jít začalo, zamiloval jsem se do něj,“ svěřuje se rodák z Brna, jenž se narodil běloruským rodičům, operním pěvcům. Jakou hudbu má rád on? A co ho naučila jeho manželka, trojnásobná mistryně Evropy v plavání Barbora Choupenitch (před nedávným sňatkem Seemanová)?

Všiml jsem si, že po závodě podáváte levou ruku. Přitom jste pravák…
Podáváme vždycky tu, na které nemáme rukavici. Když si podávám ruku s levákem, je to někdy krkolomnější.

A proč si tu rukavici nesundáte a nepodáte si ruku normálně?
Nevím. V našem sportu je to takhle zvykem. Možná je to projev gentlemanství, protože ta ruka je v rukavici dost zpocená a nebylo by asi moc estetické si s ní potřásat. Navíc by bylo strašně zdlouhavé si ji před soupeřem sundávat. Mně to takhle vyhovuje i proto, že mám hodně citlivou pravou ruku, ze sportu mám často omlácené a oteklé klouby, měl jsem problém i se zápěstním, takže mně stisk té ruky pak není moc příjemný. Snažím se ji proto chránit a ulevovat jí. Po mistrovství světa mě bolí navíc i rameno, takže jsem zvažoval, že podám levou i vám… (usmívá se)

Na Kubě mi kdysi ukradli šermířské boty, a ti zloději měli tolik drzosti, že se mi je pak před halou snažili prodat. Dal jsem jim za ně dvacet pesos...

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Los Angeles vs. AnaheimHokej - - 26. 9. 2026:Los Angeles vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
Živě6:2
  • -
  • 400.00
  • 600.00
Utah vs. ColoradoHokej - - 26. 9. 2026:Utah vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.09
  • 9.00
  • 25.00
Philadelphia vs. WashingtonHokej - - 26. 9. 2026:Philadelphia vs. Washington //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 8.50
  • 4.40
  • 1.35
Florida vs. TampaHokej - - 27. 9. 2026:Florida vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.00
  • 4.20
  • 1.70
Vancouver vs. SeattleHokej - - 27. 9. 2026:Vancouver vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
27. 9. 01:00
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  • 4.23
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