Choupenitch už nežije v kufru. A daří se. Konečně mám klid na práci, chválí si

Alexander Choupenitch se usadil v Praze, kde bydlí i jeho italský trenér Giovanni Bortolaso. A tak má doma v Česku nejlepší podmínky na přípravu. „Je to velká změna, konečně dělám správný trénink,“ vypráví 31letý fleretista pro iDNES.cz.
Samozřejmě už v minulosti dokázal vybojovat spoustu úspěchů, ten nejcennější na olympijských hrách v Tokiu, kde získal bronz. Třetí místo si odvezl i ze dvou evropských šampionátů a také sbírka jeho dalších triumfů je opulentní.
Letos k nim přibyly další cenné kovy z Grand Prix v Turíně a Limě, které Choupenitch ukořistil hned po sobě. Což je vcelku zajímavý a úctyhodný úkaz. „Za celou sezonu máme tři Grand Prix, je to ekvivalent tenisového grandslamu, jeden z nejdůležitějších turnajů,“ vysvětluje pro laiky.
Letošní Grand Prix neměly být v kalendáři hned za sebou, jenže Choupenitch společně s ostatními neodcestoval na Světový pohár, který se měl mezi dvěma šermířskými „grandslamy“ konat v Káhiře.
„Vzhledem k aktuální situaci ho přesunuli. Bylo docela náročné mít dvě Grand Prix po sobě, ale pro mě asi zároveň super, protože jsem dobře načasoval formu.“
I když se v peruánské Limě pral s náročnými podmínkami. „Moc jsem se tam nevyspal, v hale vládlo extrémní horko, protože tam chyběla klimatizace. I zápasy byly hodně těžké. Celý turnaj se mi nešermovalo dobře, ale psychicky jsem to zvládl výborně.“
A tak hned v prvním střetnutí dokázal otočit vývoj proti dvojnásobnému mistrovi světa Alessiu Foconimu z Itálie. „Ještě padesát vteřin před koncem jsem prohrával 9:12, ale zvítězil jsem v prodloužení,“ líčil český šermíř. A pak si stejně jako předtím v Turíně dokráčel pro vydřený bronz.
Právě psychická odolnost je jednou z předností, které Choupenitche zdobí. I když v zápase ztrácí, zvládá náročné situace obrátit ve svůj prospěch.
„Je to i díky zkušenostem, které jsem za ty roky nabral,“ popisuje, kde se bere jeho mentální síla.
Delší pauzy od šermu
„Zároveň pracuju s psycholožkou a dělám různá cvičení na jemnou motoriku. Cvičím oči, což pomáhá koncentraci, koordinaci oka a ruky nebo využívám světla k rychlejším reflexům.“
A taky mu pomáhá, že se mohl usadit v Praze. „Mám teď klid na práci, což se projevuje. Po dvanácti letech neustálého cestování, kdy jsem žil v kufru po hotelech, nastal čas, kdy mám zázemí a můžu se naplno věnovat přípravě.“
Což se vyplácí. Vedle zmiňovaných úspěchů totiž ještě Choupenitch ovládl Světový pohár na Mallorce. „První půlka sezony se povedla dobře, jsem s ní velmi spokojený. Teď musím nabrat síly do druhé poloviny.“
V ní ho krátce po sobě čekají dva vrcholy – mistrovství Evropy a světa. A rád by na ně vypiloval podobnou formu, jakou se blýskl na turnajích v Itálii a Peru. „Ale nemyslím dopředu, vždy reaguju na věci, které se zrovna dějí.“
Šermířská sezona je totiž dlouhá, Světový pohár na Mallorce se už konal loni v listopadu, vyvrcholení v podobě světového šampionátu v Hongkongu čeká Choupenitche až v červenci. I proto předtím cítil, že je potřeba udělat pár změn.
„V září jsem odjel na tři týdny na vysokohorské soustředění do amerického Flagstaffu, kde jsem si dal mnohem delší pauzu od šermu, než normálně mívám.“
Místo tréninku s fleretem zvolil kondiční přípravu, což mu pomohlo s motivací do prvních turnajů. Také věnoval mnohem víc času regeneraci a chvílím, kdy na sport vůbec nemyslí. „Přibývají mi roky a nesmím přetěžovat organismus. Je hodně důležité znát svoje tělo a vědět, co potřebuje.“
Alexander Choupenitch na Grand Prix.
Teď ho v pěti týdnech čekají tři náročná klání v Káhiře, Istanbulu a Šanghaji. „I proto jsem rád, že cestování je celkově méně a že se můžu připravovat doma s jedním z nejlepších trenérů na světě.“
Dřív totiž Choupenitch létal po světě, aby se přiučil co nejvíc věcí. Jenže kvalitní tréninky často zastínilo chaotické cestování.
„Navíc se nebraly ohledy na to, když jsem byl třeba nemocný,“ vzpomíná. „Jel jsem do zahraničí, abych se něco naučil, stálo to obrovské množství peněz a nemohl jsem si dovolit být marod. Teď si klidně jeden den tréninku můžu odložit, když se necítím dobře.“
Být trenérem? Děsí mě cestování
Kvalitní příprava už mu neuteče. A má čas i na další věci, které ho udržují v psychické pohodě. „Je velmi těžké udržet pozornost, energii a nastavení celou sezonu. Právě proto je důležité dávat si malé pauzičky, které vám pomůžou obnovit motivaci.“
Jednou z nich je u Choupenitche i hudba, kromě šermu totiž píše vlastní rapové písně. „Mám jich teď pár hotových, plánuju je vydat. Čas na hudbu se snažím najít vždycky. Samozřejmě je to pořád tak, že je to moje hobby, takový relax. Ale když to dělám, tak se to snažím dělat naplno.“
Kromě nových songů plánuje také letní kemp pro malé šermíře, v srpnu zorganizuje každoroční mezinárodní exhibici v Brně.
Sám cítí, že se jeho sport v posledních letech v tuzemsku hodně zpopularizoval.
„Velkou zásluhu na tom mají dvě bronzové olympijské medaile – moje z Tokia a druhá, kterou vybojovali kluci kordisté v Paříži,“ připomíná velký úspěch svých šermířských krajanů. „Podle mě není v Česku tolik sportů, které vybojují dvě olympiády po sobě medaili.“
I proto se Choupenitchův trenér Bortolaso nevěnuje jen nejlepšímu českému fleretistovi, ale také jeho kolegům z reprezentace.
„Rostou nám mladí talentovaní kluci. Je důležité s nimi pracovat, aby se rozvíjeli, protože i já jednou se šermem skončím, tak chci, aby nastupovaly i mladší generace.“
Ale že by se jednou stal Choupenitch sám trenérem? „Uvidím, co život přinese. Ale teď mě vyloženě děsí představa, že bych po konci kariéry zažil stejné množství cestování. Chtěl bych možná víc klidu.“