Opatrný se blýskl druhým místem v parkurové Grand Prix ve Velké Chuchli

Vlastní gól je nerozhodil, pokračovali v trpělivém náporu a nakonec zápas otočili. Španělští fotbalisté slaví postup do čtvrtfinále evropského šampionátu, Gruzii porazili 4:1. Na smolný moment...

Aleš Opatrný s hřebcem Kapsones W. vybojovali druhé místo v Grand Prix na závěr parkurových závodů CSIO3*-W CET Prague Cup ve Velké Chuchli. Vítězem soutěže zařazené do Světového poháru se stal...

Slováci? Kdo? Bellingham provokoval, pak Anglii zachránil: Je to velká vzpruha

Mohla to být zasloužená pohádka. Kolik chybělo? Třicet, možná patnáct sekund, a slovenští fotbalisté by už zvedali ruce. Postup do čtvrtfinále Eura jim ale v nastavení uzmul nádherným gólem anglický...